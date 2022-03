Fortnite: generati 70 milioni di dollari da donare all’Ucraina

Grazie a Fortnite, Epic Games ha racimolato un totale di 70 milioni di dollari circa in una settimana, il tutto verrà donato all’Ucraina.

La scorsa settimana, Epic Games ha annunciato una piacevole iniziativa per Fortnite, confermando che avrebbe donato tutti i profitti ricevuto nel corso di 7 giorni all’Ucraina, al fine di aiutare con i propri mezzi il popolo attualmente in guerra in seguito all’attacco della Russia.

Il titolo battle royale ha ricevuto nel corso degli anni moltissimi successo, grazie ai milioni di giocatori che ogni giorno si divertono nelle decine di attività presenti all’interno dell’infinito universo creato dagli autori dell’Unreal Engine, ma i numeri questa volta sono stati particolarmente positivi.

Fortnite ha generato 70 milioni di dollari per l’Ucraina

Abbiamo visto infatti Fortnite riuscire a generare 70 milioni di dollari in microtransazioni nel corso di una sola settimana, con i giocatori che hanno quindi avuto modo di aiutare l’Ucraina procedendo nello shop del gioco con acquisti di ogni tipo.

Epic Games è riuscita a ottenere 36 milioni di dollari addirittura in un solo giorno grazie a tutti gli utenti che hanno acquistato dei VBucks, con il 100% dell’Epic Games Store e dell’Xbox Store che verranno donati, e con la percentuale che si abbassa al 70% sul PlayStation Store e sul Nintendo eShop.

In genere, il titolo riesce a generare, stando alle pagine di TweakTown, all’incirca 287 milioni di dollari ogni mese distribuiti fra le varie piattaforme, il che significa che i risultati di questa settimana sono riusciti a rispettare la media e a superarla leggermente, anche grazie ai giocatori che hanno voluto fare il possibile per fornire il proprio contributo al paese contribuendo a migliorare anche il proprio account di gioco.

Di sicuro un’iniziativa andata a buon fine quindi, che dimostra non solo l’effettiva potenza del gioco di Epic a distanza di anni dal lancio, con questo che ha infatti permesso donazioni più grandi di quelle di interi stati, ma anche il continuo supporto della community per questo delicatissimo tema.