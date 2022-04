La Russia dichiara guerra alle VPN: cosa sta succedendo?

In Russia è guerra alle VPN: lo stato cerca in tutti i modi di contrastare l’utilizzo di queste piattaforme da parte dei cittadini russi.

Se lo scorso 24 febbraio ha segnato l’inizio della sanguinosa guerra in Ucraina, nei giorni successivi il conflitto ha ben presto coinvolto anche il Web.

Così come qualunque altro tipo di guerra infatti, anche questa è combattuta non solo sul campo, ma anche con mosse e contromosse per quanto concerne informazione e propaganda. In questo contesto, per esempio, nei giorni successivi allo scoppio del conflitto un numero enorme di russi si è rivolto alle Virtual Private Network.

Sotto questo punto di vista però, è intervenuta l’autorità russa che gestisce le telecomunicazioni e i media, ovvero il Roskomnadzor. Di fatto, questo ente sta facendo richieste per quanto riguarda la rimozione di migliaia e migliaia di URL a Google per sradicare il problema alla radice.

Anche se è difficile constatare le reali posizioni e azioni di entrambe le parti in un contesto bellico, appare chiaro come la Russia stia cercando di impedire ai propri cittadini di raggiungere determinati siti.

Anche per chi risiede in occidente però, le VPN sono essenziali per quanto concerne libertà, privacy e sicurezza.

La Russia contro le VPN: perché anche in occidente questi servizi sono così importanti?

Per i cittadini russi, con la caduta del rublo e l’esclusione dai circuiti Visa e Mastercard, anche l’iscrizione a queste piattaforme diventa molto difficile.

