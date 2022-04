Iliad lancia “iliad Dati 300”, per navigare in 4G/4G+ a 13,99€

L’offerta dati Iliad offre un pacchetto di 300GB in Italia in 4G/4G+, senza cap di velocità, zero costi nascosti e zero vincoli.

Iliad lancia oggi iliad Dati 300, l’offerta dati incredibilmente generosa con un pacchetto di 300 GB in Italia in 4G/4G+, senza cap di velocità, zero costi nascosti e zero vincoli. La nuova offerta nasce per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni e può essere fruita tramite tablet o inserendo la SIM direttamente in un modem 4G, con la garanzia della trasparenza iliad a un costo di 13,99 euro al mese.

Iliad Dati 300: 300GB per navigare a €13,99 per sempre

La tariffa dell’offerta Dati 300, infatti, non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad ai propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni. È possibile sottoscrivere l’offerta Dati 300 da oggi fino al 10 maggio 2022, online sul sito www.iliad.it o anche tramite Simbox presso Flagship Store e iliad Corner (nei centri commerciali e presso le catene di GDO).

E ancora, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM iliad anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.

Dopo aver ascoltato le numerose richieste arrivate dai propri utenti negli ultimi mesi, iliad ha deciso di lanciare l’offerta per tutti coloro che vogliono entrare nella Rivoluzione iliad, e anche per tutti gli attuali utenti che vogliono accedere a quest’offerta con un upgrade, in modo da navigare con 300GB con un rapporto qualità-prezzo sorprendente, come indicato dalla tabella comparativa di seguito.