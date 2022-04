Vodafone Special: winback immortale a 7€ con 50GB

Da qualche ora stanno arrivando alcuni messaggi che propongono la Special 50 Digital Edition, la promo winback per eccellenza dell’operatore rosso. La promozione nello specifico è attivabile solo entro Domani! Dunque se anche tu hai ricevuto l’SMS per ritornare in Vodafone, questo è il momento giusto per farlo!Vodafone Special: la winback immortale!La tariffa che prevede

Da qualche ora stanno arrivando alcuni messaggi che propongono la Special 50 Digital Edition, la promo winback per eccellenza dell’operatore rosso. La promozione nello specifico è attivabile solo entro Domani! Dunque se anche tu hai ricevuto l’SMS per ritornare in Vodafone, questo è il momento giusto per farlo!

Vodafone Special: la winback immortale!

La tariffa che prevede un canone mensile pari a 7 euro è sicuramente una delle più richieste e gettonate. La winback è attivabile solo per chi ha ricevuto un SMS di rientro in Vodafone entro il 6 Aprile 2022.

Vodafone Special 50 Digital Edition offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi, SMS sempre illimitati e verso tutti i carrier nazionali e 50 Giga di traffico dati in LTE sulla Giga Network dell’operatore rosso. Tutto questo ad un costo mensile pari a 7 euro.

Il messaggio winback ricevuto da alcuni fortunati clienti è il seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 06/04

Questa promozione è dunque disponibile solo per chi ha ricevuto il messaggio di rientro. Come potete leggere, infatti, è possibile attivare questa tariffa sia ONLINE sia chiamando il numero verde indicato nell’SMS. In alternativa, potete anche recarvi presso un Vodafone Store e richiedere l’attivazione della proposta ricevuta tramite SMS. Non è possibile attivare tale offerta per chi necessita di un nuovo numero oppure per i già clienti Vodafone.

Il corrispettivo iniziale per attivare questa winback immortale è completamente azzerato. Inoltre, è gratuita anche la spedizione a casa della SIM. Per le richieste di portabilità espletate in Negozio il prezzo della SIM dipende da quello richiesto dal rivenditore autorizzato.