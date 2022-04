Vivo X Note si mostra dal vivo in tutto il suo splendore

Il nuovo Vivo X Note si mostra in tutto il suo splendore tramite l’account ufficiale della compagnia; ecco le colorazioni a cui verrà venduto.

In queste ore sono emerse le prime immagini ufficiali del nuovissimo Vivo X Note; a giudicare dalla qualità, sembrano essere state fatte per uno shooting e quindi, per la campagna promozionale. Possiamo notare però il device in tutte le tre splendide colorazioni.

Come tutti sappiamo, Vivo terrà presto un evento di lancio in cui svelerà il suo primo foldable (X Fold), la nuova ammiraglia X Note e la serie di punta (X80). Non di meno, potremmo assistere anche al debutto del suo primo tablet.

In merito all’X Note, il device di cui parliamo ora, conosciamo le specifiche tecniche visto che sono state rivelate diverse volte online. Ora però, grazie all’account Weibo dell’azienda, possiamo vedere il telefono in tutta la sua bellezza.

Vivo X Note: tutto quello che c’è da sapere

Le tre fotografie mostrano solo la back cover del telefono… ed è poi, la parte più interessante. Troviamo infatti un enorme rettangolo che copre tutta la superficie superiore, mentre all’interno c’è un modulo fotografico circolare comprendente quattro sensori: 50 megapixel + 48 megapixel + 12 megapixel + 8 megapixel. Le lenti sono tutte co-sviluppate con l’ausilio di Zeiss, come da tradizione.

Poiché il gadget è un “Note” di punta, ci si aspetta uno schermo gigantesco… ed è proprio così. Il pannello è da 7 pollici e trasforma il telefono… in un phablet, perfetto per la fruizione dei contenuti multimediali così come per la produttività. Verrà fornito con uno stilo capacitivo. Al di là di questo sarà super sottile.

Le immagini mostrano il Vivo X Note in tre colorazioni: blu, nero e grigio, anche se la società non ha dato un nome alle tre tinte. Molto bella la finitura finitura testurizzata dal look simil-pelle. Voi cosa ne pensate?

A primo impatto, sembra essere premium in ogni suo dettaglio; non vediamo l’ora di conoscere tutto e di più durante la presentazione ufficiale.