VPN IPVanish: un audit esterno certifica la protezione totale della privacy

Il Leviathan Security Group conferma la politica no-log da parte di IPVanish: ecco i rigorosi test dell’ente per certificare il prestigioso status.

Il noto servizio legato alle Virtual Private Network IPVanish ha ottenuto un importante riconoscimento negli ultimi giorni.

Stiamo parlando di un accurato audit indipendente che ha analizzato in maniera meticolosa tecnologie e gestione della privacy degli utenti e che, come risultato, ha promosso il servizio a pieni voti.

A compiere l’analisi è stato il Leviathan Security Group, ente specializzato nel settore sicurezza, che ha verificato come il suddetto servizio rispetti in tutto e per tutto la rigorosa politica di privacy dichiarata. Di fatto, IPVanish non registra o memorizza in alcun modo i dati e il traffico dei singoli clienti.

Ciò conferma, ancora una volta, come questa VPN sia una delle migliori di tutto il settore.

VPN IPVanish e le sue politiche rigorose a livello di privacy

Durante i test, IPVanish ha concesso il pieno accesso a Leviathan Security Group per quanto concerne ogni singolo aspetto del suo lavoro. In tal senso, l’ente ha intervistato dipendenti, ispezionato le configurazioni dei sistemi informatici e consultato la documentazione tecnica.

Al termine del lungo processo, la VPN in questione è stata dichiarata pienamente rispettosa della politica no-log, tanto sbandierata da tanti provider ma poi, a livello pratico, rispettata da ben poche piattaforme.

La politica di questa piattaforma non è però l’unico vantaggio che offre. Essa infatti, offre un alto tasso di sicurezza ai sottoscrittori grazie alle più moderne tecniche di crittografia, oltre a server sparsi in 75 luoghi diversi sparsi in tutto il mondo.

Altro punto forte risulta senza ombra di dubbio l’assistenza, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sia attraverso telefono che via live chat: di fatto tutto ciò che serve per una VPN completa e a dimensione utente.

A rendere ancora più interessante IPVanish è l’attuale riduzione di prezzo per chi intende iscriversi al servizio. Grazie al 65% di sconto infatti, è possibile ottenere la VPN per appena 3,75 dollari al mese: un costo contenuto se considerata la qualità complessiva offerta agli utenti.