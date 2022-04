Hype, registrati ora e ottieni 25 euro

per chi si registra adesso, è possibile ottenere un bonus di 25 euro. Scopriamo altri dettagli su Hype e come ottenere il bonus.

Hype è una delle soluzioni più scelte tra i giovani per le sue commissioni competitive e per le tante funzioni. Ma anche gli over 40 stanno imparando ad apprezzare la piattaforma.

Hype è una app multifunzionale. Offre un conto deposito per vedere incrementare il proprio denaro accantonato. Così come ottenere prestiti con importi che vanno dai 2mila ai 25mila euro. Ma anche cifre inferiori.

Scopriamo altri dettagli su Hype e come ottenere il bonus.

HYPE vantaggi

Associata al tuo conto HYPE Premium una carta di debito esclusiva World Elite Mastercard che ti distingue e accompagna in ogni tuo momento importante.

Supporto dedicato per gli utenti Premium, in qualsiasi giorno della settimana, scegliendo più canali:

WhatsApp

email

telefono

chat live

Altre cose che otterrai:

Prelievi gratuiti: con Zero commissioni, in Italia e all’estero. Paghi al tasso di cambio in qualsiasi valuta senza costi Copertura furti ATM: rimborso su prelievi in caso di rapina Polizza acquisti: Rimborso per riacquisto o riparazione in caso di furto o danneggiamento

Conto Hype Premium

Il conto HYPE all inclusive consente di accedere senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi.

Tutti i vantaggi del conto HYPE Next:

Carta di debito World Elite Mastercard

Assistenza prioritaria anche via WhatsApp

Pacchetto assicurativo viaggi, acquisti e furti ATM

Il tutto a 9.90€ / mese. Previsto inoltre il costo di attivazione di 9,90€, in promozione a 0€ fino al 30/09/2022.

Ecco alcuni vantaggi che offre:

Ricarica illimitata: Ricarichi la carta senza limiti e sei pronto per qualsiasi spesa

Prelievi gratuiti: Paghi e prelevi in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi

Bonifici istantanei gratis: Effettua bonifici gratis, illimitati e in tempo reale

Zero commissioni: Paghi bollette e bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi

Oltre ad esso, ci sono altri 2 conti.

Conto Hype

Il conto a canone zero per pagare e gestire le tue spese quotidiane.

Carta virtuale per acquisti online e in negozio

Box risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi

Investimenti a partire da 1€ con Gimme5

Gratis

Google Pay / Apple Pay / Mastercard

Ricarica fino a 15.000€

Ricarica il tuo conto come preferisci: da altra carta, in contanti o con bonifico

Analisi spese: Con la sezione Radar monitori entrate e uscite del tuo conto per sapere dove e come spendi.

Cashback: Ottieni fino al 10% di cashback dai tuoi acquisti online.

Bonifici ordinari: Invia e ricevi bonifici ordinari gratuitamente da tutti i tuoi contatti

Conto HYPE Next

Il conto HYPE ancora più completo. Risparmi, investi e colleghi tutti tuoi conti.

Tutti i vantaggi del conto HYPE Next:

Carta di debito Mastercard

Prelievi e bonifici istantanei gratuiti

Ricarica all’istante da altra carta gratis e senza limiti

2,90€ / al mese

Google Pay / Apple Pay / Mastercard

Accredito stipendio

Condividi l’IBAN e rendi HYPE il tuo conto principale

Ricarichi la carta senza limiti e sei pronto per qualsiasi spesa.

Spese, risparmi e pagamenti, gestisci tutto da un’unica app, mobile e web.

Consulta saldi e movimenti dei tuoi conti online da un’unica app.

Registrati e ottieni i 25 euro di bonus da questo link.