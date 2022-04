Pronti per pasquetta? Ecco cinque accessori a cui non potete rinunciare

Ecco cinque prodotti a cui non potete rinunciare per pasquetta, e che potete acquistare direttamente e comodamente su Amazon,

Le festività pasquali sanciscono l’inizio della bella stagione e, come ogni anno, non possono certo mancare i grandi piatti della tradizione – possibilmente accompagnati dalla giusta mise en place e dall’immancabile bollicina – un barbecue ben caldo e tutto l’occorrente per trascorrere una giornata all’aria aperta. I modi per festeggiare sono moltissimi e Amazon.it offre tutto il necessario, dagli ingredienti più sfiziosi della tradizione e gli accessori per prepararli, ai prodotti perfetti per godersi una scampagnata con gli amici e riuscire a trasformare Pasqua e Pasquetta in momenti davvero indimenticabili.

Pasquetta con Amazon

Coperta da picnic, 100% poliestere con imbottitura in spugna e rivestimento in alluminio ideale per superfici umide, grazie al retro impermeabile e a resistente alla sabbia. Prezzo 19€.

Cestino da picnic con fodera impermeabile e cerniera, facile da pulire, mantiene le vivande fredde o calde. Costa 25€.

Barbecue compatto a carbone con coperchio e paiolo rivestiti in porcellana, due manici duroplast in nylon rinforzato in fibra di vetro e griglia con tre strati di nichel e cromata. Prezzo: 129€.

Strumenti per barbecue 4 in 1, ovverosia pennello in silicone, coltello, forchetta per carne, apribottiglie e spatola in acciaio inossidabile da usare a lungo all’esterno. Costa 13€.

Amaca in tessuto, con struttura di sostegno per due persone in acciaio molto robusto da 2,74 m, e una borsa per il trasporto, ideali per la classica pennichella post abbuffata. Prezzo, 102€.