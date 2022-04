Vivo S15e: design next-gen e cuore Samsung

Vivo S15e è un nuovo mediogamma premium del colosso cinese prossimo al debutto, con processore Exynos 1080 e camera da 64 Mpx.

In queste ore sono state svelate le caratteristiche complete del nuovo Vivo S15e, un mediogamma con cuore Samsung Exynos 1080, fotocamera principale da 50 Megapixel e molto altro ancora.

Il debutto di questo terminale è fissato al 25 aprile, ma le specifiche sono già state rivelate sul web. Diamo un’occhiata a quello che c’è da sapere sul suddetto device. Stando a quanto riportato da MySmartPrice, conosciamo anche le specifiche dell’X80 Pro, il super flagship del costruttore cinese.

Vivo S15e: le caratteristiche complete

Andiamo con ordine: Vivo S15e avrà un meraviglioso schermo AMOLED da ben 6,4 pollici aventi una risoluzione FullHD+, densità di pixel per pollice pari a 409 PPI e refresh rate da 90 Hz. Sempre sul versante anteriore, notiamo la selfiecam da 16 Mega con tocca a goccia. Qui vi sarà allocato anche il sensore per lo sblocco del device con il volto mediante tecnologia 2D. Completa la dotazione poi, un fingerprint in-display.

Posteriormente, il telefono presenterà una fotocamera principale da ben 50 Megapixel, coadiuvata da una lente ultrawide da 13 Mega e una macro da 2 Mpx. Sotto la scocca poi, batterà un cuore Samsung. Si dice che il midrange disponga del processore Exynos 1080 coadiuvato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e memorie UFS 3.1 da 128 o 256 GB. Completerà il tutto una cella energetica da 4700 mAh con supporto alla fast charge proprietaria da 66W. Non sappiamo nulla di un’eventuale wireless charging.

Arriviamo poi alla skin: ci sarà la OriginOS personalizzata ad hoc e basata su Android 12. Il telefono verrà commercializzato in tre opzioni: Peach, Blue e Black. Non sappiamo nulla dell’eventuale distribuzione europea: restate connessi con noi.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale” le informazioni emerse, in quanto manca ancora l’ufficialità da parte del costruttore asiatico. Restate connessi con noi per ulteriori dettagli e per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del panorama tecnologico mondiale.