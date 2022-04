Pokémon: tutti i dettagli sui Campionati Internazionali Europei 2022

Dal sito ufficiale arrivano tutti i dettagli legati ai nuovi Campionati Internazionali Europei di Pokémon 2022.

Annunciate ufficialmente le informazioni legate ai Campionati Internazionali Europei di Pokémon di quest’anno, 2022. Questo evento si prospetta come uno dei più grandi tornei del campionato dedicato al brand, con tante lotte entusiasmanti per i giocatori dei videogiochi, del GCC Pokémon, di Pokémon GO e di Pokkén Tournament DX e si svolgerà presso la Messe Frankfurt di Francoforte dal 22 al 24 aprile 2022.

Verrà assegnata un’elevata quantità di Championship Point e un montepremi del valore di migliaia di dollari condiviso tra i tornei del GCC Pokémon, dei videogiochi Pokémon, di Pokémon GO e di Pokkén Tournament DX. L’evento si terrà al Messe Frankfurt (fiera di Francoforte), Padiglione 6, Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Main (in Germania), e vedrà i vari giocatori sfidarsi ai precedenti titoli già citati.

Campionati Internazionali Europei 2022 di Pokémon

Ovviamente, viste le problematiche legate al Covid-19, ci saranno delle restrizioni ufficiali da rispettare che sono state spiegate per filo e per segno sul post della pagina ufficiale.

I partecipanti ai tornei del GCC e dei videogiochi per la categoria Master dovranno effettuare la registrazione e ritirare i tesserini giovedì 21 aprile. Le gare della categoria Master inizieranno venerdì 22 aprile e dureranno fino a domenica 24 aprile. Le gare delle categorie Junior e Senior inizieranno sabato 23 aprile. I giocatori delle categorie Junior e Senior potranno ritirare il proprio tesserino venerdì 22 aprile.

I partecipanti al torneo di Pokémon GO nelle categorie Senior e Master dovranno ritirare i tesserini giovedì 21 aprile. Le gare inizieranno venerdì 22 e finiranno sabato 23 aprile. I partecipanti al torneo di Pokkén Tournament DX nelle categorie Senior e Master dovranno ritirare i tesserini giovedì 21 aprile. Le gare inizieranno venerdì 22 e finiranno sabato 23 aprile.

Le sfide in questione saranno visibili anche sulla piattaforma di streaming Twitch. Potrete seguire le varie competizioni sui seguenti canali: Twitch.tv/Pokemon, Twitch.tv/PokemonTCG, Twitch.tv/PokemonGO e Twitch.tv/PokkenTournament da domani, venerdì 22 aprile 2022, fino a domenica 24 aprile 2022.