Cambio di residenza online, attivo il servizio ANPR: ecco come funziona

Da oggi si può cambiare residenza online tramite il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Ecco come fare.

Da oggi è possibile cambiare residenza online. Dopo un periodo di test limitato ad alcuni comuni italiani, entrano infatti in vigore le nuove disposizioni in materia anagrafica. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è infatti una banca dati che semplifica i servizi demografici, favorendo la digitalizzazione. Di fatto, il servizio permetterà a milioni di cittadini di richiedere il cambio di residenza o dimora direttamente dal portale dell’ANPR, creato sotto la guida del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

Cambiare residenza online: come fare?

Per cambiare residenza basta davvero poco ed è estremamente semplice. Innanzitutto, occorre essere cittadini registrati nel database dell’ANPR, situazione che in condizioni normali è automatica, visto che da inizio gennaio 2022 tutti i 7.903 comuni italiani sono entrati a far parte dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Poi accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino.

Nello specifico si potranno effettuare operazioni come il cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune (o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Aire) o il cambiamento della propria abitazione nell’ambito di uno dei comuni aderenti.

In tal senso i centri interessati supportati da Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale, potranno gestire le dichiarazioni online utilizzando l’applicazione web messa a disposizione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. In alternativa si potranno usare le applicazioni gestionali di ogni comune aderente, purché risultino aggiornate con le integrazioni richieste dalla nuova normativa.