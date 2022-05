Decreto Aiuti: bonus da 200€ alle famiglie. Ecco come funziona e a chi spetta

Con il decreto Aiuti ecco chi può avere il bonus da 200 euro con la nuova agevolazione introdotta dal governo.

Il governo italiano ha approvato una nuova misura che prevede l’erogazione di un bonus una tantum da 200 euro per lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e pensionati con redditi bassi per combattere il caro vita. Si tratta di un contributo contenuto nel decreto Aiuti destinato a circa 28 milioni di famiglie che, nel caso dei pensionati, verrà erogato dall’Inps quasi sicuramente a luglio. I dipendenti lo troveranno invece direttamente in busta paga tra giugno e luglio versati dai datori di lavoro, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile. Gli autonomi, infine, potranno attingere il denaro da un fondo che verrà creato appositamente a breve.

Bonus 200 euro

La misura è rivolta nello specifico a chi ha un reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per contrastare i rincari registrati che si sono registrati in diversi settori, e va dunque ad aggiungersi ad altre iniziative, come quello del Bonus Benzina, che tentano di limare i costi ingenti di diversi beni di prima necessità ed energetici.

Il governo ha deciso anche di prorogare per altri tre mesi il bonus sociale creato ad hoc per aiutare tutte quelle famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette dell’energia.

“Per il terzo trimestre del 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, riconosciute sulla base del valore Isee, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”.

E’ quanto si legge nel decreto Aiuti approvato nella tarda serata di ieri dal Cdm. E in più: “con delibera da adottare entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022”.