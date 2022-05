WhatsApp, il trucco per chattare con un numero che non è in rubrica

Ecco una mini guida rapida ed efficace per scoprire come chattare su WhatsApp con un numero senza aggiungerlo in rubrica.

Lo sapevate che è possibile chattare su WhatsApp con un numero senza salvarlo in rubrica? Proprio così. Una funzione utilissima, soprattutto se avete bisogno di dover messaggiare con qualcuno che poi non contatterete mai più nella vita, come ad esempio qualcuno da cui avete acquistato un prodotto su eBay. In questo modo non ci sarà bisogno di aggiungere il numero della propria rubrica telefonica e di contattarlo tramite la nota applicazione di messaggistica istantanea solo dopo averlo fatto.

Come chattare su WhatsApp con un numero che non è salvato in rubrica

La soluzione sconosciuta a molti che consente di scrivere su WhatsApp a un numero che non è stato precedentemente salvato in rubrica prevede l’utilizzo di Whatsapp Web, vale a dire il servizio che consente di usare l’applicazione su PC (chiaramente è necessario collegare lo smartphone al proprio computer scansionando il codice QR). A questo punto, non resta che digitare il seguente indirizzo nella barra URL:

https://wa.me/NUMERO. Al posto di NUMERO bisognerà ovviamente scrivere il numero di telefono con il quale si desidera messaggere, preceduto dal prefisso telefonico internazionale. Esempio: https://wa.me/+39**********.

WhatsApp Web, quindi, aprirà una pagina in cui ci sarà scritto Chatta su WhatsApp con +39********** e all’utente basterà premere il pulsante Continua e vai alla chat per proseguire. Si aprirà quindi la chat con il numero selezionato, a cui ci si potrà presentare. Vale la pena sottolineare che questo sistema non funziona se, nell’URL, il numero di telefono non è preceduto dal prefisso telefonico internazionale. Quindi, nel caso in cui si scrivesse https://wa.me/********** (senza il +39 o un altro prefisso internazionale davanti) sarà impossibile contattare il numero.