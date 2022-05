Expressvpn con il 50% di sconto: come attivare

ExpressVPN ha app facili da usare per Windows, Mac, iOS, Android, Linux, router, console di gioco e smart TV.

ExpressVPN offre un accesso sicuro, in tutto il mondo. Il servizio permette una connessione affidabile da qualsiasi luogo, ovunque ci si trovi, dall’alto della rete di server ad alta velocità in 94 paesi che possiede.

Che tu stia facendo acquisti dalla tua scrivania o semplicemente ti sei connesso da un lounge bar, pub o altro tipo di locale, mantieni le tue informazioni personali più private e sicure.

Usa ExpressVPN su ogni dispositivo Telefono, tablet, computer, router. Prende in carico la tua privacy e sicurezza online con la crittografia migliore della categoria. Funziona perfettamente ovunque. Avrai a disposizione una connessione veloce, grazie al fatto che la rete VPN è progettata per la velocità, alimentata dalla tecnologia di nuova generazione.

Qualche numero che sintetizza l’importanza di ExpressVPN:

160 posizioni coperte

94 Paesi in cui funziona

larghezza di banda illimitata

Scopriamo altro su ExpressVPN e come attivarla pagando la metà.

ExpressVPN: soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni

Il servizio offre assistenza clienti dal vivo, 24 ore su 24. Supporto reale da persone reali. Servizio disponibile tramite chat dal vivo istantanea o e-mail, che ti aiuta a configurare e risolvere i problemi.

Ed ancora, la società leader nel servizio di VPN offre anche la classica formula a garanzia del cliente “soddisfatti o rimborsati”. Infatti, entro 30 giorni puoi decidere di rescindere il contratto ed ottenere anche un rimborso. Lo slogan è: Nessun problema, nessun rischio.

Vediamo altre caratteristiche del servizio.

160 posizioni server

Scegli tra 160 posizioni di server VPN in 94 paesi in tutto il mondo. Cambia tutte le volte che vuoi, senza limiti.

Contenuti da qualsiasi luogo

Guarda, ascolta e trasmetti in streaming contenuti da siti Web censurati e bloccati in tutto il mondo, anche in viaggio.

Criptazione dell’indirizzo IP

Non c’è bisogno di rivelare il tuo vero indirizzo IP e posizione; cambia il tuo IP attraverso uno dei server VPN sicuri.

Naviga in modo più anonimo

ExpressVPN aumenta il tuo anonimato. Puoi persino pagare con Bitcoin e utilizzare Tor per navigare nel nostro sito nascosto .onion.

Su ogni dispositivo

Supporto per chat dal vivo 24 ore su 24

Come detto, l’assistenza clienti è basata su operatori in carne ed ossa e non chat bot. Raggiungibile sia in Live chat che tramite emai.

Cosa aspetti? Beneficia dello sconto del 50% da questo link!