Apple, Google e Microsoft, addio alle password con “FIDO”

Le tre multinazionali sostengono la tecnologia “fast identity online” per eliminare le password da siti Web e app.

La FIDO Alliance ha annunciato di star lavorando con le tre società per un progetto che ha lo scopo di fornire la tecnologia di accesso a siti Web e app se più l’utilizzo di password. L’obiettivo della nota associazione di settore, è quello di realizzare per queste aziende un sistema in grado di identificare un utente attraverso un lettore di impronte digitali, uno scanner facciale o perfino il suo telefono.

FIDO, che è l’abbreviazione di “fast identity online”, supporta infatti una gamma completa di tecnologie di autenticazione, inclusi dati biometrici come scanner di impronte digitali e dell’iride, riconoscimento vocale e facciale, nonché soluzioni e standard di comunicazione esistenti, come Trusted Platform Modules (TPM), token di sicurezza USB , Secure Elements (eSE ), smart card e Near Field Communication (NFC).

Password addio, con FIDO?

L’annuncio che le più importanti aziende tecnologiche guardino a FIDO ha un duplice obiettivo: da un lato quello di combattere i continui attacchi di hacking che portano al furto di informazioni personali delle persone, frodi finanziarie e violazioni della sicurezza in aziende e governi di tutto il mondo. Dall’altro, sopperire all’incredibile quanto assurda tendenza delle persone di usare delle password facilmente hackerabili e sempre uguali, anche per loggarsi su più siti Web e applicazioni.

Molte app, siti Web e aziende utilizzano così l’autenticazione a due fattori, ma FIDO spera di semplificare tutti questi sforzi attraverso uno standard tecnologico di cui app, siti Web e produttori di dispositivi possano fidarsi e sul quale possano fare affidamento.

“Lavorare con l’industria per stabilire nuovi metodi di accesso più sicuri che offrano una migliore protezione ed eliminino le vulnerabilità delle password è fondamentale per il nostro impegno a costruire prodotti che offrano la massima sicurezza e un’esperienza utente trasparente”, ha spiegato Kurt Knight, Senior Director of Platform Product Marketing di Apple. Allo stesso modo, Alex Simons, vicepresidente aziendale di Microsoft per la gestione dei programmi di identità, ha affermato che qualsiasi sistema di protezione dati deve essere più sicuro, più facile e più veloce di quello che usiamo oggi.