ASUS svela la nuova gamma di notebook Vivobook 2022

Vivobook 2022 offre stile e colori esclusivi che si uniscono in design compatti a prestazioni di primo livello e display OLED.

Nel corso dell’evento The Pinnacle of Performance ASUS ha presentato la nuova ed entusiasmante lineup 2022 di notebook ASUS Vivobook Pro e ASUS Vivobook S, rivolta a un pubblico sempre al passo coi tempi e che ricerca prodotti capaci di stupire. Scopriamoli insieme.

La nuova gamma ASUS Vivobook Pro

La serie Vivobook Pro offre elevate prestazioni ed è progettata per i giovani creatori di contenuti. I nuovi modelli per il 2022 includono il Vivobook Pro 16X OLED con schermo da 16 pollici (N7601/M7601), il Vivobook Pro 15X OLED con schermo da 15,6 pollici (K6501/M6501), il Vivobook Pro 14X OLED da 14,5 pollici (N7401), il Vivobook Pro 16 OLED da 16 pollici (K6602) e il Vivobook Pro 15 OLED da 15,6 pollici (K6502/K6500/M6500).

Questi potenti computer portatili dispongono di specifiche di alto livello e offrono un incredibile rapporto qualità-prezzo, con componenti ad alte prestazioni tra cui processori fino a Intel Core 12a generazione i9 12900H o AMD Ryzen 9 6900HX con un massimo di 32 GB di RAM DDR5, scheda grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, e un’archiviazione ultraveloce fino a SSD PCIe 4.0 da 2 TB.

La tecnologia termica ASUS IceCool Pro permette inoltre ai creatori di contenuti di sfruttare un TDP totale combinato di CPU e GPU fino a 140 W. Il primo display OLED 3.2K 120 Hz da 16 pollici al mondo, un display OLED 2.8K 120 Hz da 15.6 pollici e un display 4K 60 Hz OLED NanoEdge 600-nit sono perfetti per le attività creative, con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e tempi di risposta di 0.2 ms. Tutti i display sono PANTONE Validated confermando una resa dei colori ai vertici del settore, certificati VESA DisplayHDR True Black 600 per un contrasto elevato e neri profondi, e offrono una gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Per una migliore cura degli occhi, sono anche certificati TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu. Ulteriori caratteristiche per creativi dei nuovi modelli Vivobook Pro sono le diverse opzioni di connettività con numerose porte I/O, che includono una porta Thunderbolt 4 da 40 Gbps o USB4 e HDMI 2.1, oltre alle porte USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0, un lettore di schede microSD SD Express 7.0, una porta LAN 2.5 GbE e il WiFi 6E. I portatili della serie Vivobook Pro offrono anche un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e multidimensionale, grazie a un sistema audio Dolby Atmos certificato Harman Kardon.

La nuova serie ASUS Vivobook S

I notebook della serie Vivobook S sono i più sottili e leggeri della famiglia Vivobook, con un profilo dello chassis che può misurare appena 17,9 mm di spessore e con un peso che scende fino a 1,6 kg, ma sono in grado di offrire livelli di prestazioni normalmente associati a modelli molto più ingombranti. Inoltre, sono fra i primi laptop al mondo della categoria thin and light in grado di offrire una CPU con TDP di 45 W.

La lineup della serie Vivobook S 2022 comprende il Vivobook S 14X OLED da 14,5 pollici (S5402/M5402), il Vivobook S 16X OLED da 16 pollici (S5602/M5602), il Vivobook S 14 OLED da 14 pollici (K3402/M3402) e il Vivobook S 15 OLED da 15,6 pollici (K3502/M3502).

Questi computer portatili ultra-moderni dispongono di coperchi in metallo per i modelli S 14/15, mentre i modelli premium S 14X/16X utilizzano questo materiale per l’intero telaio. Il nuovissimo design dello chassis fa una vera e propria dichiarazione di stile, con una scelta di nuovi colori giovanili – Indie Black, Neutral Grey o Brave Green per S 14/15, e Midnight Black, Solar Silver o Sand Grey per S 14X/16X – e il logo in rilievo sul coperchio.

Alte prestazioni

I componenti ad alte prestazioni includono CPU fino a Intel Core i7 12700H di 12a generazione (con certificazione Intel Evo su modelli selezionati) o AMD Ryzen 9 6900HX, insieme alla grafica Intel Iris Xe o AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 incrementabile e un SSD PCIe da 1 TB ultraveloce. I portatili della serie Vivobook S sono tra i primissimi portatili della loro categoria a integrare una CPU con un incredibile TDP di 45 watt. I laptop della serie Vivobook S utilizzano display OLED NanoEdge con risoluzioni fino a 4K e tempi di risposta di appena 0,2 ms, e dispongono anche dei primi pannelli OLED 2.8K 120 Hz da 14,5’’ e 15,6’’ al mondo.

Questi display hanno una gamma di colori DCI-P3 al 100% di livello cinematografico, sono certificati VESA DisplayHDR True Black 600 e sono PANTONE Validated per una perfetta resa dei colori.

La certificazione TÜV Rheinland riguardo le emissioni di luce blu assicura il comfort degli occhi anche durante le lunghe sessioni di visione. Il design user-friendly è una caratteristica chiave della serie Vivobook S, con comode cerniere lay-flat a 180° per una versatilità completa. Il potente sistema audio certificato Harman Kardon include la tecnologia ASUS AI Noise-Canceling per comunicazioni cristalline, la tecnologia ASUS 3DNR rende le chiamate in conferenza più sicure e chiare, mentre un otturatore fisico per la webcam garantisce la massima privacy.