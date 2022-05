In questa guida all’acquisto proporremo quelli che, secondo noi, rappresentano i migliori Smart TV disponibili online.

Quasi tutto ciò che ci circonda oggi ha in qualche modo incluso una componente smart. In particolare, il settore che più negli ultimi anni è riuscito a trarne vantaggio, è indubbiamente quello dello spettacolo e del cinema, grazie alla nascita di decine di servizi multimediali diversi accessibili ovunque e in qualsiasi momento. Ovviamente però, il luogo migliore per usufruire delle serie TV, dei film, degli spettacoli e degli incontri sportivi preferiti, è sempre il salotto di casa. Ecco perché oggi andremo ad elencare quelli che, secondo noi, rappresentano i migliori Smart TV attualmente disponibili per l’acquisto online.

Teniamo però a precisare, che nella lista presente in basso, abbiamo deciso di selezionare solo i prodotti migliori per rapporto qualità prezzo, disponibili in diverse fasce di prezzo, limitandoci a non superare il tetto massimo dei 500 euro. Proprio per questo motivo, non saranno presenti Smart TV in tecnologia OLED, ma soltanto LCD e quindi perfetti per la maggior parte dei cittadini.

Come sicuramente avrete notato infatti, ormai ogni televisore dispone di una componente smart è per questo motivo risulta essere difficile orientarsi tra tutti modelli in commercio. Per riuscire a fare la scelta più adeguata, sono diversi i fattori da tenere in considerazione, come ad esempio: la risoluzione, la dimensione dello schermo, la qualità dello schermo, il supporto tecnico offerto dal brand, la quantità di connessioni, ma anche, e soprattutto in questo caso, le funzionalità e l’affidabilità della componente smart.

Nella scelta dei seguenti Smart TV abbiamo ovviamente analizzato nello specifico proprio tutte queste componenti, riuscendo sicuramente a stilare una classifica molto variegata e che riuscirà ad accontentare tantissimi utenti diversi, con esigenze diverse. Fatte quindi le dovute premesse, possiamo subito iniziare a parlare dei migliori Smart TV da acquistare al momento sul Web.

BOLVA Smart TV 43 pollici Full HD 1080p Android TV

Prima di passare ai televisori costruiti e venduti dai brand più conosciuti, vogliamo dedicare questo paragrafo ad una Smart TV che ci ha davvero sorpresi per il suo rapporto qualità prezzo, ovviamente assecondato anche dall’azienda produttrice non molto nota al grande pubblico. Si tratta infatti di BOLVA, compagnia che è riuscita a costruire un televisore qualitativamente interessante, senza neppure rinunciare ad una delle componenti smart migliori attualmente sulla piazza. La TV di BOLVA può infatti contare sul sistema operativo Android TV nella sua versione più pura, compatibile con qualsiasi applicazione multimediale (come YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ e tanti altri ancora) e dotato di un’interfaccia intuitiva e moderna. A perfezionare il tutto, riportiamo anche le sue caratteristiche tecniche più importanti: dimensione delle schermo di 43 pollici in Full HD 1080 p, Wi-Fi, 2 porte USB Hub e una porta Ethernet per consentire una navigazione più rapida e affidabile. Ovviamente eviteremo di parlare, sia in questo che nei prossimi prodotti, dei dettagli scontati, come gli ingressi HDMI o la presenza del telecomando in dotazione.

BOLVA Smart TV 43 pollici Full HD 1080p Android TV è disponibile su eBay al prezzo di 288,72 euro

TV Philips 55PUS7956 Ambilight 55 pollici Ultra HD 4K Smart HDR Android TV

Passiamo adesso a quello che può essere considerato il vero prodotto di punta della nostra classifica. Si tratta infatti dello Smart TV Ambilight di Philips, dotato di una delle caratteristiche più interessanti e che non sempre viene effettivamente integrata in dispositivi di questo tipo. La sigla Ambilight sta infatti ad indicare la presenta di una sorta di striscia LED integrata sul retro del televisore, la quale permetterà una visione più coinvolgente di qualsiasi contenuto multimediale. La luce emessa dalla suddetta striscia infatti, cambierà a seconda dei colori attualmente presenti sullo schermo, cosa che creerà un effetto incredibilmente appagante. Anche in questo caso, ci troviamo difronte ad uno Smart TV con Android TV (e quindi compatibile con YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ e tanti altri ancora), caratterizzato da: schermo da 55 pollici in Ultra HD 4K e Smart HDR, Bluetooth integrato, Virtual Surround, porta Ethernet e ovviamente anche connessione Wi-Fi.

TV Philips 55PUS7956 Ambilight 55 pollici Ultra HD 4K Smart HDR Android TV è disponibile su eBay al prezzo di 469,00 euro

TV Philips 43PFS6805 43 pollici Full HD Smart HDR

Quando si parla dei migliori Smart TV in commercio, non si possono non includere almeno due prodotti di Philips, azienda leader nella produzione di prodotti multimediali di questo tipo. Tuttavia, all’interno di questa classifica, abbiamo deciso di non riportare solo uno dei medi di gamma della stessa compagnia, ma anche quello che a nostro parere risulta essere il più bilanciato in catalogo sulla fascia leggermente più bassa. Si tratta del modello 43PFS6805, caratterizzato da un sistema operativo diverso dai prodotti elencati in precedenza. Al suo interno è infatti installato il software Saphi TV, sicuramente meno curato dal punto di vista delle funzioni e del design, ma comunque compatibile con tutte le applicazioni multimediali più note (al momento non è presente Apple TV+). Tra i suoi dettagli più importanti, riportiamo anche: dimensione dello schermo da 43 pollici, risoluzione Full HD 1080 p con Smart HDR, connessione Wi-Fi e anche porta di ingresso Ethernet. Supporta inoltre anche la funzionalità EasyLink per la connessione con altri dispositivi multimediali.

TV Philips 43PFS6805 43 pollici Full HD Smart HDR è disponibile su eBay al prezzo di 279,00 euro

TV SABA SA40S77A11 40 pollici Full HD Smart HDR Android

SABA è un’altra azienda forse poco nota al grande pubblico, ma che in realtà, negli ultimi anni, è realmente riuscita ad emergere in maniera positiva, grazie soprattutto al rapporto qualità prezzo adottato sui propri prodotti. Il modello di Smart TV che riportiamo oggi non ne fa un’eccezione, in quanto rappresenta forse uno dei migliori sulla fascia di prezzo più bassa in materia di televisori. Parliamo infatti del modello SA40S77A11, caratterizzato dalla presenza del software Android TV in versione stock, ovvero quello che più volte abbiamo “incoronato” come migliore della categoria. Ovviamente però, non possiamo non parlare anche dei suoi altri dettagli più importanti, come: dimensione dello schermo di 40 pollici in risoluzione Full HD a 1080 p con Smart HDR, connessione Wi-Fi, porta Ethernet e ovviamente anche due ingressi USB.

TV SABA SA40S77A11 40 pollici Full HD Smart HDR Android è disponibile su eBay al prezzo di 229,00 euro

LG Tv 55UP75006LF 55 Pollici Quad Core Processor 4K Smart Tv Wi-Fi 2021

Infine, qualora il prodotto di punta di Philips, precedentemente elencato, sia riuscito ad incuriosirvi, consigliamo una delle sue migliori alternative, proposta ad un prezzo minore e prodotta da un’altra azienda molto apprezzata nel settore: LG. Il suo modello 55UP75006LF non dispone sicuramente della striscia LED sul retro, ma include quasi tutte le caratteristiche migliori disponibili sulla sua fascia di prezzo. Questo può infatti contare su: uno schermo da 55 pollici 4K Ultra HD, connessione Wi-Fi, porta Ethernet, Bluetooth e Miracast. Una delle differenze più importanti da considerare è quella relativa al software. Lo Smart TV di LG dispone infatti di Web OS, forse non agli stessi livelli di Android TV, ma probabilmente una delle sue migliori alternative. In ogni caso, tutte le applicazioni multimediali più note saranno disponibili (anche Apple TV+, quella forse più difficile da trovate sui televisori smart). Piccola nota positiva da non sottovalutare: il suo supporto si estende anche ad AirPlay, ovvero il sistema di duplicazione schermo e mirroring di Apple, quindi compatibile con iPhone e iPad.

LG Tv 55UP75006LF 55 Pollici Quad Core Processor 4K Smart Tv Wi-Fi 2021 è disponibile su eBay al prezzo di 412,89 euro