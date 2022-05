Servizi e bollette elettriche, attenti a questa data che cambierà tutto

Si avvicina inesorabilmente la data che segnerà una svolta decisiva e conclusiva sull mercato delle forniture elettriche.

Attenzione a questa data: 10 gennaio 2024. Una data storica, che segnerà una svolta decisiva e conclusiva nel mercato delle forniture elettriche private, sia aziendali che per i privati cittadini, ovverosia quella del mercato tutelato Ma procediamo con ordine.

Cosa cambia con la fine del mercato tutelato

I servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Autorità destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non abbiano ancora scelto un venditore nel mercato libero. La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.

Ad esempio, per la fornitura di energia elettrica delle piccole imprese e delle microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW, la tutela di prezzo è terminata il 1° gennaio 2021 (per saperne di più). Per le altre microimprese il superamento della tutela di prezzo è fissato al 1° gennaio 2023, mentre per le famiglie è previsto entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il servizio a tutele graduali ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura di elettricità.

Attenzione alla data

Dal 10 gennaio 2024, il cliente che non ha ancora effettuato la scelta di un venditore nel mercato libero riceve, dal venditore al quale è stato assegnato, una comunicazione nella quale sono riportati i contatti dell’operatore, le condizioni di erogazione del servizio, le condizioni per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti informativi di ARERA. In qualsiasi momento è possibile scegliere un contratto dal mercato libero dell’energia elettrica.

Per evitare quindi cattive sorprese, e magari di trovarsi assegnato un provider di servizi che non piace, è consigliabile fare molta attenzione ricordandosi di sceglierne uno consono alle proprie esigenze e ai propri “gusti”, per così dire, entro dicembre 2023. Volendo è possibile passare in qualsiasi momento al mercato libero, anche prima delle suddette date, scegliendo il venditore e il tipo di contratto più adatto alle proprie esigenze.