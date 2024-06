3 airdrop da tenere d'occhio questa settimana: Blast, Sealana ed Ethena

Gli airdrop crypto (o lanci di criptovaluta) si sono rivelati una strategia efficace per investire al meglio negli asset digitali.

Oltre a fornire ricompense redditizie ai membri della community, possono attirare più attenzione su un progetto e contribuire ad aumentarne il valore. È una vittoria per tutti i soggetti coinvolti.

E con nuovi progetti che nascono ogni giorno, la stagione degli airdrop non mostra segni di rallentamento. Diamo un’occhiata ai tre airdrop più promettenti di questa settimana.

Blast

Blast è una rete Ethereum layer 2 che offre un rendimento nativo per ETH e stablecoin. Attualmente sta lanciando un airdrop per il suo token di governance nativo che avverrà tra tre settimane e Blast ne ha delineato le regole sul suo sito web.

Il modo più semplice per accedere all’airdrop è raccogliere “punti”, che vengono assegnati automaticamente in base al saldo ETH/WETH/USDB di ciascun utente sulla rete.

Tornando alla rete Blast L2, la sua documentazione spiega che gli utenti ricevono automaticamente rendimento dai protocolli di staking ETH e di asset del mondo reale (RWA).

Sfruttando il rebasing automatizzato, lo staking e la condivisione delle commissioni, Blast aumenta il rendimento di base per gli utenti della sua rete.

Recentemente ha registrato un’adozione significativa, con il suo valore totale bloccato (TVL) che è aumentato di oltre 10 volte dal 1° marzo.

Attualmente, Blast vanta un TVL di 1,7 miliardi di dollari, che, secondo i dati DeFiLlama, la rende la sesta blockchain più preziosa.

Sealana

Sealana è una meme coin basata su Solana che recentemente è diventata multichain e lanciata su Ethereum e BNB Smart Chain. Attualmente è in fase di prevendita, che termina oggi. Subito dopo, il token verrà distribuito agli investitori e quotato negli exchange. Le informazioni trapelate rivelano che il lancio avverrà il 27 giugno.

La prevendita di Sealana ha suscitato un’attenzione enorme, raccogliendo oltre 5 milioni di dollari e ricevendo riconoscimenti da importanti operatori del settore. Ad esempio, il canale YouTube di 99Bitcoins l’ha soprannominata una “meme coin dal potenziale 100x” in un video pubblicato per i suoi 700.000 iscritti.

La mascotte di Sealana è una foca sovrappeso con un tocco comico sul patriottismo americano. Il progetto è diventato uno dei preferiti dai fan, raggiungendo oltre 12.000 follower sul suo account X. Mancano solo sei ore alla fine della prevendita di Sealana!

Ethena

Ethena è un protocollo incentrato sulla finanza decentralizzata (DeFi) sulla rete Ethereum.

La sua offerta principale è USDe, una stablecoin generatrice di rendimento che attualmente fornisce un APY del 10,1%. USDe è una stablecoin sintetica, ma è collateralizzata e gli utenti possono verificarne il collaterale sulla piattaforma Ethena.

Il token di governance e staking nativo del protocollo, ENA, è stato distribuito ai detentori di USDe ad aprile.

Tuttavia, l’airdrop si svolgerà su più round e la fase 2 è ora attiva. Gli utenti possono accedervi mettendo in staking i token sul sito web di Ethena.

Possono anche depositare i propri token rielaborati in protocolli partner come Zircuit per rafforzare il loro potenziale di guadagno. Ethena ha recentemente annunciato nuove utilità per il token ENA tramite “moduli di restaking generalizzati” e il lancio di pool di restaking su Symbiotic.

Questi sviluppi rafforzeranno il potenziale di generazione di rendimento per i titolari di ENA e forniranno sicurezza economica all’ecosistema Ethena.