3 crypto per cavalcare l'halving con guadagni da 5X

L’halving è già storia e il mercato inizia a fare qualche movimento premonitore, con un bel rialzo generale che fa ben sperare per il futuro.

Forse è arrivato il momento di aprire posizioni e lanciarsi a capofitto su qualche bella moneta succosa? Siamo di fronte all’inizio di una nuova bull run dopo la correzione? Questo noi non lo sappiamo con certezza e, come al solito, questi non sono consigli finanziari.

Se dovessimo per, per gioco e con un pizzico di arroganza, nominare alcune monete che hanno le migliori potenzialità per il futuro, allora in questo momento avremmo le idee abbastanza chiare. Ci sono infatti 3 token che, in questa fase post halving, hanno le carte in regola per performare meglio della media.

Questo vuol dire che, se ci aspettiamo un 2x del settore crypto in generale, allora queste coin potrebbero benissimo fare un 5x o anche di più. Questo dipenderà comunque dall’andamento di Bitcoin che, se decidesse di fare un ritracciamento più profondo, invaliderebbe il discorso.

Fatte queste doverose premesse, andiamo a parlare delle monete che sembrano avere i migliori presupposti per fare le fortune dei loro possessori.

Filecoin

Se ipotizziamo che, in questo ciclo di mercato, tutte le vecchie coin supereranno il precedente massimo di prezzo o la precedente market cap massima (per quelle che sono state pesantemente diluite), allora Filecoin diventa una di quelle da tenere sott’occhio maggiormente.

Allo stato attuale il suo prezzo è di circa 6 dollari a unità, con un ritracciamento di circa il 50% dai suoi massimi. Ora, la market cap attuale di Filecoin è di circa 4 miliardi, mentre nel ciclo precedente era stata di oltre 12. Il prezzo unitario non conta, visto che ora ci sono molte più unità in circolazione.

Detto questo, in ottica di una bull run di tutto il settore, superare questi 12 miliardi di capitalizzazione massima non è affatto impensabile, anzi! La nostra ipotesi è che, in uno scenario rialzista prolungato, potrebbe sfondare questo vecchio limite arrivando anche oltre i 20 miliardi di capitalizzazione massima. Questo la rende un potenziale 5x o anche di più, il che fa decisamente gola.

SEI

Un layer 1 che ha fatto parlare molto di sé prima del ritracciamento, è SEI. Lanciata l’anno scorso quando il mercato era ancora in una fase ribassista, subito è passata inosservata ai più. Col passare del tempo e l’arrivo della bull run però, ha saputo ritagliarsi un ruolo di quasi protagonista assoluta.

Perché quasi? Per il semplice fatto di essere stata parzialmente oscurata da Celestia, la quale è stata lanciata dopo e ha realizzato un rialzo vertiginoso praticamente contemporaneamente a SEI.

Adesso questa crypto viene tradata a circa 0,66 dollari, con una market cap di neanche 2 miliardi, ma è un progetto che ha ancora tantissime potenzialità da esprimere. Noi crediamo che si meriti una market cap di più di 10 miliardi, con possibilità di entrare nelle prime 20 monete per capitalizzazione. Nei layer 1 è dove risiede il maggior valore del mondo crypto, quindi sono sempre punti di riferimento importanti.

99Bitcoins

Infine, un progetto che può potenzialmente generare un nuovo trend nel mercato crypto, ovvero 99Bitcoins. Si tratta di una piattaforma Learn to Earn che ricompensa coloro che studiano su questo portale con la moneta nativa, ovvero 99BTC.

Si tratta di una moneta ancora in presale, attualmente venduta a 0,01 dollari a unità, della quale ancora non sappiamo il prezzo finale. Quello che però ci rende vigili su questo progetto, è il fatto che lanci appunto una piattaforma di apprendimento e un sistema di ricompense davvero innovativo.

Le novità, nelle crypto, pagano. Se a questo aggiungiamo che imparare è da sempre il miglior investimento in assoluto, 99Bitcoins potrebbe diventare un vero punto di riferimento per tutti coloro avidi di sapere e, il suo token, schizzare alle stelle per tutto l’hype che si potrebbe generare intorno a questo mondo. La risposta l’avremo al lancio, tra meno di un giorno, con l’attesa di grande volatilità e possibili profitti considerevoli per chi saprà sfruttarla.