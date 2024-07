3 meme coin a tema Olimpiadi che potrebbero esplodere quest'estate

La febbre delle Olimpiadi sta investendo anche il mercato delle criptovalute. Con l’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli investitori stanno tenendo d’occhio i token a tema sportivo per potenziali guadagni. In questo articolo parleremo di tre meme coin ispirate alle Olimpiadi che potrebbero esplodere mentre il mondo si sintonizza sul più grande evento sportivo dell’anno.

1. The Meme Games (MGMES)

The Meme Games (MGMES) si preannuncia come un argomento di discussione nel mercato delle criptovalute con l’inizio delle Olimpiadi di Parigi.

Questa meme coin a tema Olimpiadi è in testa al gruppo, offrendo un mix unico di entusiasmo sportivo e premi crittografici.

MGMES è attualmente in prevendita e gli investitori al dettaglio si stanno accalcando per essere coinvolti.

Dal suo lancio all’inizio di questo mese, la sua prevendita ha raccolto oltre $ 220.000.

E i token MGMES sono in offerta a soli $ 0,00905 ciascuno.

Tuttavia, questo prezzo aumenterà nel tempo con l’inizio di nuove fasi di prevendita.

Ciò significa che i primi investitori vengono ricompensati con un punto di ingresso più basso, il che potrebbe tradursi in maggiori guadagni in futuro se MGMES decolla.

Allora, perché tutta questa eccitazione attorno a questa nuova crypto?

Il motivo principale è la sua meccanica di gioco unica.

The Meme Games non è solo il possesso di un token; si tratta di partecipare a una serie di gare a tema meme.

Immagina i tuoi personaggi meme preferiti, come Pepe the frog o Doge, che si affrontano in una pista da corsa digitale.

Puoi comprare $MGMES per scommettere sulla vittoria del tuo meme preferito e, in tal caso, otterrai un bonus del 25%.

Questo concetto unico nel suo genere non è solo divertente ma incoraggia anche la detenzione a lungo termine. In più vi è un protocollo di staking.

Complessivamente, The Meme Games è il collegamento intelligente tra le Olimpiadi e le esilaranti vibrazioni dei meme token che potrebbero rendere il progetto il migliore di quest’estate.

2. Solympics (SOLYMPICS)

Solympics (SOLYMPICS) è un’altra meme coin da tenere d’occhio all’inizio delle Olimpiadi.

Questa meme coin basata su Solana è esplosa sulla scena.

Il suo prezzo è aumentato di oltre il 300% nelle ultime 24 ore.

Questo progetto offre anche una raccolta di 1.100 NFT unici con dieci paesi e 100 eventi sportivi.

I titolari di NFT possono ottenere premi aggiuntivi se il paese del loro NFT porta a casa l’oro.

Le Solympics hanno anche uno strumento per la creazione di meme, che consente ai membri della comunità di creare meme e condividerli sui social media.

Questi due elementi fanno sì che i token Solympics non siano solo l’ennesima meme coin inutile.

E se il suo successo iniziale è qualcosa su cui basarsi, il token potrebbe essere un vero contendente per le quotazioni CEX mentre la febbre delle Olimpiadi aumenta.

3. FRIGE

Ultimo ma non meno importante è Frige.

Come suggerisce il nome, questo token rende omaggio alla mascotte ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Si tratta di celebrare il berretto frigio, un simbolo di libertà e rivoluzione profondamente radicato nella storia francese.

Sebbene PHRYGES non sia esattamente un nuovo arrivato (è stato lanciato all’inizio di maggio), si sta preparando per il suo grande momento.

E con le Olimpiadi stanno per iniziare, FRIGE dà finalmente segni di vita.

Il prezzo del token è aumentato del 45% negli ultimi sei giorni, ma con una capitalizzazione di mercato di soli 84.000 dollari, ha ancora molto spazio per correre.