3 meme coin che potrebbero fare 10x nel 2024

Le meme coin hanno sovraperformato le principali criptovalute per gran parte dell’anno scorso e finora sono state alcuni dei token più interessanti del mercato rialzista delle criptovalute. Molti analisti ritengono che la corsa alle meme coin sia appena iniziata e che potrebbero esserci molte opportunità per enormi guadagni in futuro.

Per ottenere guadagni di 10x, i trader devono essere in grado di individuare i token esplosivi prima che diventino virali. In questa pagina, metteremo in evidenza 5 meme coin emergenti con un potenziale di crescita 10 volte maggiore rispetto alle altre.

PlayDoge – Nuovissima meme coin in prevendita con gioco P2E

PlayDoge è una nuovissima meme coin che ha lanciato la sua prevendita solo 24 ore fa e ha già raccolto più di $ 320.000 dalle vendite del suo token $PLAY. Chiaramente, i trader e gli investitori pensano che questo token abbia il potenziale per salire vertiginosamente dopo il lancio.

Ciò che rende PlayDoge così entusiasmante è il gioco di criptovalute “gioca per guadagnare” che sta creando. PlayDoge darà ai giocatori un cane da compagnia, quindi li ricompenserà per essersi presi cura di lui e aver completato le avventure. Il gioco ricorda Tamagotchi, il gioco degli anni ’90 che al suo apice vendette più di 86 milioni di unità.

PlayDoge incentiva il coinvolgimento premiando i giocatori con il token $PLAY, che può essere utilizzato per acquistare aggiornamenti di gioco o scambiare con altre criptovalute. Migliora inoltre l’esperienza di gioco con app mobili, controlli touch e grafica ad alta risoluzione.

Lo staking rende il token $PLAY ancora più prezioso. Durante la prevendita di PlayDoge, gli investitori possono guadagnare premi fino al 999% APY.

Dogeverse – meme coin multi-chain che ha raccolto oltre $ 15 milioni

Dogeverse è una meme coin a tema doge con un’utilità unica: può saltare senza problemi tra le reti Ethereum, Solana, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche e Base. I possessori di token che desiderano spostare risorse su queste blockchain possono farlo istantaneamente con commissioni sul gas estremamente basse.

Questo è un grosso problema perché consente un’interoperabilità blockchain più economica ed efficiente. Il token $DOGEVERSE è molto più di una semplice meme coin: può essere utilizzato per il trading, la DeFi, i giochi crittografici e molto altro.

Il potenziale di Dogeverse si riflette nel successo della sua prevendita, che ha venduto token $DOGEVERSE per un valore di oltre 15 milioni di dollari. La prevendita ha quasi raggiunto il limite massimo di 17 milioni di dollari e si concluderà tra 3 giorni.

Quando il token verrà lanciato, verrà lanciato sui DEX su tutte e 6 le blockchain contemporaneamente. Ciò rende questo uno dei lanci di token più grandi di sempre e mette $DOGEVERSE di fronte a un pubblico di milioni di potenziali utenti in tutto il mondo.

Sealana – Meme coin su Solana con l’obiettivo di essere il prossimo BOME

Sealana è una meme coin di Solana che prende in giro i trader degen promettendo anche di creare enormi rendimenti per loro. Il token presenta una foca sovrappeso come mascotte. L’aumento di peso della foca è dovuto al fatto che è stato troppo impegnato a pescare meme coin nel “Mare di Solana” per prendersi cura di se stesso o fare esercizio.

Sealana si concentra esclusivamente sulla creazione di hype e sulla produzione di una pompa di prezzo dopo il lancio. Il progetto non ha utilità né ricompense in picchettamento, ma ha una forte presenza su X e Telegram. Il progetto ha già raccolto più di 3 milioni di dollari dalle vendite del suo token $SEAL.

La prevendita di Sealana si distingue perché non ha fasce di prezzo né limiti. Tutti gli investitori possono comprare $SEAL a 0,022$ fino al termine della prevendita, cosa che potrebbe avvenire senza preavviso. Con ogni probabilità, il team dietro Sealana elencherà il token in un momento in cui l’entusiasmo per le meme coin è al suo apice, assicurando che il token mantenga la sua promessa di enormi guadagni.