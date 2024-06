3 nuove criptovalute da tenere d'occhio a giugno 2024: le migliori alternative a Bitcoin

Il 2024 è stato un anno straordinario per la comunità crypto con due delle più grandi criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, che hanno ottenuto l’approvazione spot degli ETF da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Questi due sviluppi intriganti hanno infine spinto il mondo delle criptovalute verso il mainstream, con decine di migliaia di investitori che arrivano ogni giorno.

Tuttavia, per assaporare un ROI (ritorno sull’investimento) significativo, è fondamentale che gli investitori entrino nei progetti crypto quando questi sono ancora nelle loro fasi iniziali (le cosiddette crypto presale). Pertanto, in questo articolo forniremo ai lettori spunti per investire nelle nuove criptovalute che potrebbero essere la prossima storia di successo nell’universo delle criptovalute.

3 nuove criptovalute a cui prestare attenzione a giugno 2024: la lista

Sei alla ricerca di nuove criptovalute con numerosi vantaggi? Ecco alcuni dei token da considerare:

Base Dawgz (DAWGZ) – Nuovo progetto di meme coin con un concetto multi chain Sealana (SEAL) – Meme coin basata su Solana con tanti vantaggi WienerAI (WAI) – Token basato sull’intelligenza artificiale con i fondamenti delle meme coin

Le nuove criptovalute da considerare a giugno 2024 – Recensione completa

Sebbene la maggior parte delle criptovalute possa essere allettante da investire, è essenziale leggere di più su di esse prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Abbiamo raccolto informazioni dettagliate su ogni token che è arrivato alla nostra lista, evidenziando i motivi per cui gli investitori dovrebbero stare attenti a loro a giugno.

Base Dawgz (DAWGZ) – Nuovo progetto di meme coin con un concetto multi chain

Base Dawgz si distingue come uno degli ultimi progetti di meme coin usciti quest’anno. Lanciato di recente come prevendita, il principale appeal di Base Dawgz risiede nel suo approccio multichain, nella radice dogale e nelle strategie di coinvolgimento della comunità.

Sebbene Base Dawgz sia costruito sulla rete Base, i possessori di token possono esplorare il token su altre catene senza perdere il pieno controllo, grazie all’adozione delle tecnologie Wormhole e Portal Bridge. Questo attributo straordinario aiuta a unire la comunità delle meme coin e apre il progetto a un pubblico più ampio.

Un altro importante punto di forza di Base Dawgz è la sua estetica ispirata ai meme. Traendo ispirazione da Shiba Inu, Base Dawgz mira a sfruttare la popolare tendenza dei dogi per colpire il terreno correndo.

Dall’inizio dell’anno, i token basati su doge hanno sovraperformato anche le criptovalute ad alta capitalizzazione sul mercato. Si prevede che Base Dawgz sfrutterà questo slancio quando verrà lanciato sugli scambi.

Al momento della stesura di questo articolo, la prevendita è in corso e ha già attirato numerosi investitori. Coloro che investono nella criptovaluta tramite Ethereum possono anche puntare i propri token per guadagnare più premi.

Segui Base Dawgz su X e visita basedawgz.com o basedawgz.io per saperne di più.

Sealana (SEAL) – Meme coin basata su Solana con tanti vantaggi

Sealana è un’altra opzione da considerare a giugno in quanto rappresenta un enorme potenziale per un notevole aumento a breve termine e ha un prezzo molto conveniente. Disponibile per i degens nella sua prevendita in corso, puoi mettere le mani sul token con soli $ 0,022 e con solo 1 SOL puoi acquistare fino a 7.440 token SEAL.

Sealana è un’opzione ideale per guadagni a breve termine poiché abbraccia una postura incentrata sui meme senza alcuna seria enfasi sull’utilità. Invece, il progetto si concentra sulla sua comunità poiché intende riunire un vasto numero di appassionati di meme coin per mantenere viva la conversazione attorno al token.

Per partecipare alla prevendita in corso, gli investitori possono utilizzare il widget fornito sul sito Web o inviare SOL a un indirizzo designato. Il widget supporta carte bancarie e principali criptovalute come BNB, ETH, USDT e USDC.

Segui Sealana su X per rimanere aggiornato sulle sue future inserzioni.

WienerAI (WAI) – Token basato sull’intelligenza artificiale con i fondamenti delle meme coin

Mentre entra nel mercato come una meme coin che combina intelligenza artificiale, canino, salsiccia e umorismo, WienerAI è rapidamente passato a qualcosa di più intenzionale. Il progetto ha recentemente lanciato il suo bot di trading basato sull’intelligenza artificiale che supporta gli investitori a trarre il meglio da ogni situazione di mercato.

Inoltre, il bot con la sua infrastruttura AI fornisce agli utenti dati e informazioni in tempo reale, consentendo loro di prendere decisioni informate in un mercato volatile. Detto questo, il bot commerciale sottolinea l’impegno di WienerAI nello stabilire un rapporto formidabile tra l’intelligenza artificiale e gli esseri umani, rendendoli compagni e partner nel progresso.

Per chi non fosse aggiornato, $WAI è un token ERC-20 che lo rende compatibile con numerosi portafogli ed scambi decentralizzati, aprendo quindi un mondo di numerose possibilità per gli investitori.

Senza dubbio, WienerAI ha le carte in regola per prosperare, rendendola una delle principali criptovalute a cui prestare attenzione a giugno. Attualmente in prevendita, $WAI costa solo meno di una frazione di centesimo e ha un enorme potenziale di crescita significativa.

Segui WienerAI su X per rimanere aggiornato sulle sue future inserzioni.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute è così vasto che quasi ogni giorno spuntano nuovi token, lasciando agli investitori il dilemma di scegliere il progetto che può offrire loro un rapido guadagno. Per aiutarti a prendere decisioni di investimento informate, abbiamo elencato alcune delle migliori criptovalute a cui prestare attenzione nel giugno 2024.

Durante la compilazione della recensione, abbiamo analizzato attentamente il loro potenziale e consultato fonti credibili per verificare i fatti sulle loro prospettive, anche se ricordiamo che le nuove criptovalute sono investimenti ad alto rischio.