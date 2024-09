3 potenziali crypto in arrivo su Binance a settembre: Popcat, Pepe Unchained, Orderly Network

Gli investitori in criptovalute sono entusiasti dell’avvicinarsi di settembre, con una manciata di progetti promettenti che attirano la loro attenzione.

Tre progetti, in particolare, stanno suscitando enorme interesse per il loro potenziale di ottenere una quotazione su Binance.

In questo articolo parleremo di Popcat, Pepe Unchained e Orderly Network, esplorando ciò che distingue queste criptovalute dalla concorrenza.

1. Popcat (POPCAT)

Il primo token della nostra lista è Popcat (POPCAT).

Ispirata al meme virale Popcat del 2020, questa meme coin è stata molto popolare quest’anno e potrebbe presto essere quotata su Binance.

Dal suo lancio nel dicembre 2023, ha registrato una crescita esplosiva, con un aumento del 3.300% rispetto al punto di partenza.



POPCAT viene scambiato per 0,56 dollari al momento in cui scrivo, con una capitalizzazione di mercato di 550 milioni di dollari.

Ciò la rende l’ottava meme coin più grande al mondo.

Tuttavia, in realtà è la terza meme coin più grande sulla blockchain di Solana, dietro WIF e BONK.

Il viaggio di Popcat non è stato privo di sfide, affrontando i primi ostacoli come una rivolta della comunità per le vendite di NFT.



Eppure da allora il token ha mostrato una resilienza impressionante.

Laddove altri token avrebbero potuto capitolare, POPCAT si è ripreso, dimostrando la sua capacità di resistenza.

Questo tipo di forza della comunità spesso attira Binance, rendendo POPCAT un potenziale candidato per una quotazione.

2. Pepe Unchained (PEPU)

Il prossimo sulla nostra lista è Pepe Unchained (PEPU), un progetto che unisce il fascino della meme coin e le ambizioni tecnologiche.

Pepe Unchained non è solo un altro token a tema rana.

Invece, si sta tuffando a capofitto nello spazio blockchain con la propria soluzione Layer-2, opportunamente chiamata “Pepe Chain”.



Questa soluzione Layer-2 ha attirato l’attenzione degli investitori.

E questo si è tradotto in una domanda di prevendita, con Pepe Unchained che ha raccolto quasi 12 milioni di dollari in finanziamenti iniziali.

È un livello di entusiasmo difficile da ignorare – e Binance potrebbe averne preso nota.

Ma il fascino di Pepe Unchained si estende anche oltre.

La sua app di staking, offrendo enormi APY, ha entusiasmato gli investitori.



Con oltre 940 milioni di token PEPU messi in staking prima del lancio ufficiale, c’è chiaramente molta domanda da parte della comunità del commercio al dettaglio.

In definitiva, le aspirazioni Layer-2 di Pepe Unchained potrebbero affrontare alcune delle maggiori sfide di Ethereum.

In caso di successo, sarebbe la prima meme coin ad avere un impatto reale su questi problemi di scalabilità.

Non sorprende quindi che Binance stia prendendo in considerazione i token PEPU per un listing.

3. Orderly Network (ORDER)

Per concludere le nostre previsioni sulla quotazione di Binance, rivolgiamo la nostra attenzione a Orderly Network (ORDER).

Questo progetto sembra scuotere lo spazio DeFi con un nuovo approccio al trading.

Dimentica la tradizionale divisione tra DEX e CEX: Orderly Network offusca i confini.



E sta andando incredibilmente bene.

Costruito sulla blockchain NEAR, Orderly Network è come uno strumento multiuso per l’infrastruttura commerciale.

Combina la velocità dei CEX con la natura decentralizzata dei DEX, il tutto in un’unica piattaforma intuitiva per gli sviluppatori.

Pensatelo come un registro degli ordini unificato che può estendersi su più blockchain.

Questa configurazione rende il trading cross-chain un gioco da ragazzi.

Il token ORDER è fondamentale per questa configurazione, poiché svolge funzioni come staking e governance.

In questo momento, ORDER si aggira intorno al livello di 0,163 dollari e ha una capitalizzazione di mercato di soli 28 milioni di dollari.

Ciò significa che l’ORDINE ha molto spazio per moltiplicarsi.

Se gli sviluppatori riusciranno a mantenere questo slancio, allora Orderly Network sarà un altro forte contendente per una quotazione su Binance a settembre.