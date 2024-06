4 nuove criptovalute che potrebbero fare 10X

Il sentiment di mercato nel settore crypto è in aumento mentre Bitcoin si avvicina al suo massimo storico, e questo potrebbe fornire agli investitori un ingresso tempestivo per acquistare criptovalute.

In questo articolo vedremo pertanto le quattro migliori nuove criptovalute che potrebbero fare 10x. Iniziamo.

PlayDoge

La nostra scelta numero 1 è il token PlayDoge. Intrecciando il fascino virale delle meme coin con l’utilità del gioco per guadagnare (P2E), PlayDoge è entrato nel mercato a pieno ritmo.

Attualmente in fase di prevendita, il progetto ha raccolto ben 2,5 milioni di dollari in soli dieci giorni, con una media di 250.000 dollari al giorno e rendendolo una delle ICO più interessanti in corso.



Il progetto è ispirato al gioco Tamagotchi degli anni ’90, in cui gli utenti si prendevano cura di un animale domestico digitale a 8 bit, assicurandosi che riposasse, si divertisse e fosse nutrito.

PlayDoge mantiene questa sensazione nostalgica introducendo cani domestici e giochi incentivati.

Interagendo con i propri animali domestici e completando i minigiochi, gli utenti PlayDoge guadagneranno premi $PLAY.

Possono quindi incassare questi premi per altre criptovalute, effettuare acquisti in-game o fare stake.

Gli utenti devono detenere $PLAY per ricevere premi crittografici, consentendo alla domanda del token di crescere insieme alla popolarità del gioco.

Sealana

La nostra prossima scelta per quanto riguarda le criptovalute con potenziale da 10x è Sealana. Con l’ecosistema Solana che continua a guidare la rivoluzione memetica delle criptovalute, il terreno è pronto per l’esplosione di Sealana dopo la sua prevendita.

Finora il progetto ha raccolto oltre 3 milioni di dollari, eclissando quello di prevendita icona Book of Meme, che ha raccolto 2 milioni di dollari.

E questo non è l’unico fattore che riflette l’instancabile appetito del mercato per Sealana.

Pur attenendosi al tema incentrato sugli animali che ha reso popolari le meme coin, Sealana introduce un tocco comico, con riferimenti a Donald Trump e South Park che inondano i suoi social media.

Nel frattempo, il sito web del progetto fornisce un’origine esilarante che incapsula la vita di un commerciante di meme coin.

In definitiva, la risonanza culturale del progetto e la posizione strategica all’interno dell’ecosistema Solana presentano un potenziale enorme.

Base Dawgz

Mentre Sealana è all’avanguardia sul fronte della prevendita delle meme coin su Solana, Base Dawgz è un nuovo progetto sulla chain Base, anch’esso salito alla ribalta negli ultimi tempi.

Lanciata appena due giorni fa, la prevendita di Base Dawgz è stata esplosiva, raccogliendo finora oltre $ 300.000.

E sebbene il progetto risieda principalmente sulla rete Base, adotta anche un approccio multichain ed è disponibile su Ethereum, Solana, BSC e Avalanche. Ciò fa salire alle stelle il potenziale di crescita della comunità di Base Dawgz.

Nel frattempo la sua funzione “condividi per guadagnare” aiuta anche in questo dominio. Gli utenti possono condividere un link di riferimento prevendita sui social media per guadagnare $ DAWGZ, pari al 5% di ciascun investimento. I referrer potranno richiedere i propri premi al termine della prevendita.

WienerAI

Mentre la narrativa delle meme coin continua a guidare il mercato, WienerAI applica la tendenza al suo protocollo all’avanguardia basato sull’intelligenza artificiale, stabilendo una sinergia tra gestione efficace della comunità e innovazione all’avanguardia.

Il progetto è in prevendita e finora ha raccolto oltre 4,6 milioni di dollari. Attualmente il prezzo è di $ 0,000715, ma aumenterà nel corso della campagna. Il prossimo rialzo avverrà tra due giorni o quando il rilancio totale raggiungerà i 4,8 milioni di dollari.

Sebbene l’aspetto esteriore della meme coin di WienerAI sia giocoso, la premessa di fondo del progetto è assolutamente seria.

Attraverso un bot di trading basato sull’intelligenza artificiale, WienerAI aiuta i suoi utenti a prendere decisioni di trading migliori, affrontando al contempo i problemi prevalenti di esperienza utente delle transazioni on-chain.

Gli utenti possono porre domande al bot e lui perlustrerà il mercato alla ricerca delle migliori opportunità di trading.

Nel frattempo, il bot offre un’esecuzione commerciale istantanea, resistente al MEV, senza commissioni e a misura di noob.

Per stimolare la partecipazione della comunità, il team ha anche lanciato un livello di staking che attualmente offre un APY del 233%. Tuttavia, questo diminuirà man mano che lo staking pool cresce.