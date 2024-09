5 meme coin ad alto potenziale di investimenti da tenere d’occhio a settembre

Siamo a meno di un mese dal quarto trimestre, noto come il trimestre fiscale più rialzista delle criptovalute.

Questa è una buona notizia per le meme coin, che in genere vedono i maggiori guadagni in condizioni di mercato rialziste.

Con questo in mente, diamo un’occhiata a cinque meme coin da tenere d’occhio questo settembre per guadagni da 10x.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una nuova meme coin con un enorme slancio. È in fase di prevendita e ha raccolto 12 milioni di dollari.

Solo questo lo rende uno da guardare, ma c’è molto di più in questo progetto.

In particolare, sarà il primo token a tema Pepe con la propria blockchain di livello 2 di Ethereum.

La scena del livello 2 di Ethereum è in rapida crescita, ma non esiste ancora un livello 2 dedicato esclusivamente alle meme coin.

Come la maggior parte dei layer 2, Pepe Unchained offre commissioni più competitive rispetto a Ethereum. Sarà anche più veloce, con transazioni che dovrebbero essere eseguite 100 volte più velocemente rispetto alla catena principale.

Il progetto vanta anche funzionalità come un meccanismo di picchettamento, un bridge Ethereum e un block explorer.

Radicato nell’iconico meme Pepe the Frog, Pepe Unchained sta introducendo una vera innovazione nel settore delle meme coin.

Neiro Ethereum

Neiro Ethereum è una nuova meme coin costruita sulla rete principale di Ethereum.

Sta diventando sempre più raro vedere meme coin basate su Ethereum a causa di tutti gli altri posti in cui possono essere lanciate, ma funziona bene per NEIRO.

Oggi il progetto è cresciuto di uno sbalorditivo 82% e anche il suo volume di scambi è alle stelle.

La capitalizzazione di mercato di Neiro è di 61 milioni di dollari, un valore quasi morto anche con il suo volume di scambi di 58 milioni di dollari.

È raro vedere la capitalizzazione di mercato di un progetto e il volume degli scambi in tandem, il che indica che oggi c’è molta attenzione su Neiro Ethereum.

Dando un’occhiata ai suoi account sui social media, non c’è alcuna ragione apparente per il pompaggio di oggi.

Ciò lo rende ancora più rialzista, segnalando che la pompa è organica e un prodotto del sostegno della comunità piuttosto che di fattori esterni che potrebbero precedere una forte correzione.

Crypto All-Star

Come Pepe Unchained, Crypto All-Stars è una scelta solida per gli investitori che cercano meme coin che si distinguano per l’utilità.

Il progetto sta costruendo il primo protocollo di staking unificato per le meme coin chiamato “MemeVault”.

È sostenuto dallo standard multi-token ERC-1155 di Ethereum, che gli consente di supportare qualsiasi criptovaluta su qualsiasi blockchain.

In pratica, ciò significa che i possessori di tutte le principali meme coin possono puntare i propri token per generare entrate costanti e passive.

Accederanno a MemeVault utilizzando $STARS: più possiedono, più potranno guadagnare.

$STARS è attualmente in fase di prevendita e finora ha raccolto 1 milione di dollari. Sebbene MemeVault non sia ancora stato lanciato, gli investitori possono puntare i propri token $STARS durante la prevendita.

Lo staking di $STARS offre un APY superiore al 1.400%, ma questo diminuirà nel tempo.

Dogwifhat

Dogwifhat è la quarta meme coin più grande e, fino a poco tempo fa, era una delle più pubblicizzate.

Ma con il recente raffreddamento che ha avuto luogo nella rete Solana, anche Dogwifhat ha rallentato.

Tuttavia, il mercato delle criptovalute è a solo un mese dal quarto trimestre, quindi ci sono buone probabilità che le cose cambino.

Solana è diventata un focolaio per l’attività delle meme coin, quindi la sua attenzione probabilmente tornerà con la ripresa del mercato.

Se ciò dovesse accadere, Dogwifhat, la sua principale meme coin, riprenderà il passo.

Attualmente, il WIF viene scambiato a $ 1,58. Per riferimento, si tratta di un livello di prezzo attorno al quale si aggira dall’inizio di luglio.

Il WIF è aumentato del 5,5% oggi, in ribasso dello 0,4% questa settimana e in rialzo del 33% questo mese. Ha una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari e un volume di scambi di 319 milioni di dollari nelle 24 ore.

Shiba ShootOut

Shiba ShootOut è una nuova meme coin Play-to-Earn (P2E) in fase di prevendita.

Essendo una meme coin P2E a tema Shiba Inu, questo progetto ricorda Floki.

Tuttavia, alcune distinzioni chiave potrebbero renderlo un acquisto.

Innanzitutto, la sparatoria con Shiba subendo una prevendita e finora ha raccolto 1 milione di dollari. Confrontandolo con la capitalizzazione di mercato di 1,1 miliardi di dollari di Floki, diventa ovvio quale ha più spazio di crescita.

Shiba Shootout porta anche un nuovo marchio con un tema del selvaggio West.

Il suo gioco P2E, Shiba Sharpshooter, vede i giocatori prendere parte ad epici scontri a fuoco, dove mira precisa e tempismo impeccabile sono la chiave per la vittoria.

Da notare inoltre che, nonostante il progetto sia in prevendita, una versione beta del gioco è già stata rilasciata sul sito App Store E Google Play Store.

Shiba Shootout è anche ricco di utilità come staking, una lotteria, governance on-chain e altro ancora.