5 meme coin da comprare durante il calo delle criptovalute (dip)

I prezzi delle criptovalute stanno crollando e il mercato è in agitazione. Eppure, mai come in questo caso vale il detto tanto caro nel mondo degli investimenti, ovvero “Buy the dip”, in italiano “Compra il calo”.

In altre parole, gli attuali prezzi potrebbero rappresentare un’opportunità di acquisto redditizia in vista di una ripresa del mercato.

E nessuna classe di asset ha ottenuto risultati migliori nel 2024 rispetto alle meme coin. Pertanto, esploriamo le cinque migliori meme coin da comprare durante il calo.

Sealana

La nostra prima scelta da comprare durante il “dip” è Sealana.

Il progetto basato su rete Solana è attualmente in fase di prevendita e gli investitori possono acquistarlo per 0,022 dollari prima che raggiunga il mercato.

Ciò significa che il progetto entrerà immediatamente nella fase di scoperta dopo la sua IEO, ponendo le basi per un enorme rally.

Ha raccolto oltre 4 milioni di dollari, sottolineando l’apprezzamento del mercato per il suo caso d’uso. Adottando l’approccio purista delle meme coin come Dogecoin e Pepe, Sealana si affida al fascino memetico per attirare investimenti.

I suoi social media sono pieni di meme accattivanti, molti dei quali fanno riferimento a un ex presidente degli Stati Uniti che non viene nominato.

Sealana trae ispirazione anche dal “ragazzo di World of Warcraft” di South Park, allineandosi con il comportamento degenerativo dei trader di Solana e rendendolo il token preferito dei fan di South Park.

Anche se la prevendita di Sealana si sta rivelando interessante, terminerà in soli sette giorni, quindi i potenziali investitori devono agire rapidamente.

Super Trump

Trump, l’ex numero 1 della Casa Bianca, sta scommettendo sulle criptovalute per vincere le prossime elezioni; anche per via di questo slancio stanno prosperando alcune meme coin come Super Trump.

Tuttavia, le voci secondo cui Trump starebbe lanciando la sua meme coin ufficiale hanno scatenato oggi massicce svendite per le criptovalute a tema Trump. Questo perché saranno in diretta concorrenza con lo stesso ex presidente.

Ciò però non significa che ogni speranza sia perduta. In effetti, l’esplicito sostegno di Trump alle meme coin probabilmente rafforzerà la narrazione di progetti a tema Trump come Super Trump.

STRUMP ha attualmente un prezzo di 0,01366$, in calo del 19% oggi e del 38% questa settimana. Secondo i dati di CoinMarketCap, Super Trump è la terza più grande meme coin a tema politico. Tuttavia, è anche la meme coin con il trend più alto di CoinMarketCap, suggerendo che tutti gli occhi sono puntati su una forte ripresa.

WienerAI

WienerAI è una meme coin in prevendita con una svolta interessante. Dietro la facciata di meme coin, WienerAI è un bot di trading potenziato dall’intelligenza artificiale che fornisce assistenza predittiva ed esecuzione delle operazioni senza soluzione di continuità.

La sua utilità intrinseca, unita al fascino della meme coin, ha creato molteplici flussi di domanda che potrebbero far salire alle stelle il suo prezzo.

Inoltre, esiste un meccanismo di staking integrato che offre un APY del 192% che diminuirà man mano che lo staking pool cresce, quindi i potenziali staker dovrebbero agire rapidamente.

Questi fattori hanno causato un enorme brusio nel mercato. La prevendita è stata attenzionata anche da siti specializzati come Cryptonews, che l’ha soprannominata “la prossima grande svolta nel mondo delle criptovalute”.

La prevendita di WienerAI ha raccolto finora quasi 6 milioni di dollari, rendendola una delle ICO di meme coin di maggiore successo del 2024. I trader possono acquistare $WAI per $ 0,00719, ma questo prezzo aumenterà durante la prevendita.

Pepe

Pepe è la più grande meme coin emersa dall’attuale ciclo di mercato. Ha preso d’assalto il mercato dopo il lancio nell’aprile 2023, per poi registrare nuovamente guadagni 10x nel 2024.

Un altro fattore che si aggiunge alle sue prospettive rialziste è che è considerato uno dei migliori beta su ETH. In altre parole, il prezzo di Pepe imita quello di Ethereum, tranne che con oscillazioni più volatili in entrambe le direzioni.

E con il lancio dell’ETF spot su Ethereum a portata di mano, ETH è pronto per guadagni significativi. Pepe ha attualmente un prezzo di $ 0,00001064. Ciò segna una svendita del 10% oggi, dell’11% questa settimana e del 38% rispetto al massimo storico di maggio (ATH).

Dogwifhat

Mentre Pepe è la meme coin più grande di Ethereum, Dogwifhat è quella su Solana. Il progetto ha goduto di uno slancio fino all’inizio del 2024, ma da allora non ci sono più segnali di vita.

Tuttavia, una voce importante su Solana potrebbe rivelarsi significativa per WIF.

Secondo quanto riportato su X, BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, si sta preparando a richiedere un ETF spot Solana.

Se questo fosse annunciato ufficialmente, probabilmente darebbe il via a un’altra monumentale stagione di meme coin di Solana guidata da Dogwifhat.

Attualmente, WIF ha un prezzo di 2,09 dollari, in calo del 14% oggi, del 19% questa settimana e del 57% rispetto al suo massimo di marzo. Ma gli analisti rimangono rialzisti nonostante il profondo ritracciamento.

Zer0 ha paragonato l’acquisto di Dogwifhat al prezzo odierno all’acquisto di Solana al di sotto dei 20 dollari, alludendo al fatto che WIF ha spazio fino a 7x.