5 migliori Altcoin da comprare questa settimana

Mentre il mercato delle criptovalute continua a consolidarsi, i trader sono alla ricerca delle migliori altcoin che potrebbero esplodere al prossimo rialzo.

Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo deciso di mostrarti cinque delle altcoin più promettenti da acquistare questa settimana. Per la loro valutazione abbiamo considerato prezzi, tendenze, narrazioni, tokenomics e opinioni di esperti.

99Bitcoins Token

Attualmente in fase di prevendita, il token 99Bitcoins offre una rara opportunità di acquistare da zero un progetto con un enorme potenziale.

La nuova criptovaluta viene lanciata da 99Bitcoins, un media leader del settore con un track record che dura da oltre un decennio.

Oltre a un colossale numero di lettori, 99Bitcoins vanta oltre 700.000 iscritti su YouTube e 2,8 milioni di iscritti alla newsletter.

Tuttavia, la sua ultima impresa, una piattaforma Learn-to-Earn, sembra rivoluzionare il settore dell’educazione crypto con il token 99Bitcoins che è la spina dorsale.

La nuova piattaforma Learn-to-Earn premierà gli utenti per ampliare le loro conoscenze e faciliterà l’apprendimento attraverso moduli, quiz e corsi.

Gli studenti necessitano del token 99Bitcoin per accedere all’ecosistema e il token fornirà anche vantaggi come strumenti e istruzione BRC20, un gruppo VIP e segnali di trading.

Sono in gioco anche le ricompense di staking. Gli utenti possono ottenere un APY del 1.400%, ma questa percentuale man mano che lo staking pool cresce.

In effetti, questa utilità, combinata con il prestigio del settore di 99Bitcoins, suggerisce l’enorme potenziale della prevendita del nuovo token 99Bitcoins.

Mega Dice Token

Mega Dice è un casino crypto di grande successo con un track record consolidato e una miriade di riconoscimenti.

Tuttavia, la piattaforma sta aumentando l’attrattività introducendo un nuovo livello di gamification e il token Mega Dice. Questa è l’ultima iniziativa di una serie di entusiasmanti sviluppi da parte del team e mira a premiare i giocatori di casinò esistenti attirandone di nuovi.

Mega Dice vanta oltre 50.000 giocatori e attualmente accumula $ 50 milioni in scommesse mensili.

Il nuovo token offrirà ai titolari premi passivi giornalieri in base al successo del casinò. Questa è la prima volta che un token GameFi utilizza una misura del genere. I titolari hanno inoltre accesso a NFT in edizione limitata, bonus early bird, vantaggi esclusivi e funzionalità sulla piattaforma, un programma di referral e altro ancora.

L’attuale prezzo di prevendita del token Mega Dice è di $ 0,069, ma aumenterà nel corso della campagna, quindi i potenziali acquirenti devono agire rapidamente.

5th Scape

5th Scape è una criptovaluta leader nel settore VR. Intrecciando la realtà virtuale e la tecnologia blockchain, 5th Scape mira a rivoluzionare il settore dei giochi con esperienze migliorate e molto altro.

Il progetto sta anche lavorando su visori VR e sedie da gaming per amplificare la sua esperienza utente leader del settore.

L’avventura di 5th Scape inizia con un gioco 3D a tema arti marziali miste chiamato Cage Conquest, a cui seguiranno giochi di cricket, calcio, tiro con l’arco e corse.

Il suo token nativo, $5SCAPE, trasferirà valore attraverso l’ecosistema, offrendo ai possessori vantaggi e utilità. Questi includono l’accesso gratuito a vita all’ecosistema, vantaggi esclusivi nei giochi, accesso anticipato, interazione con la community e altro ancora.

Il progetto è attualmente in fase di prevendita. Tuttavia, gli operatori di mercato che desiderano acquistare 5th Scape dovrebbero agire rapidamente perché il prezzo di prevendita aumenterà durante la campagna. Il prossimo rialzo avverrà quando la raccolta fondi raggiungerà i 6,25 milioni di dollari. Attualmente è a 5,8 milioni di dollari.

Render

Render è una criptovaluta leader con esposizione in alcuni dei settori più importanti ed emergenti. Fondamentalmente, Render è un mercato che consente la transazione di potenza di calcolo dalle GPU.

Il suo caso d’uso è diventato più importante di recente con la prosperità del settore dell’intelligenza artificiale, che ha fatto salire alle stelle la domanda di calcoli per addestrare modelli più potenti.

Render è una delle più grandi criptovalute AI, ma la sua rete può essere utilizzata anche per il rendering grafico. In quanto tale, il progetto vanta anche esposizione ai settori VR, giochi, media e medicina.

Il caso d’uso di Render gli è valso il titolo di “Nvidia delle criptovalute”. D0C Crypto ipotizza “massicce tendenze al rialzo dell’RNDR”, nel caso in cui le previsioni sugli utili di Nvidia di questo mese andassero bene.

RNDR ha attualmente un prezzo di $ 10,8, in calo dello 0,4% oggi, in rialzo del 7,7% questa settimana e in rialzo del 34% questo mese. Detiene una capitalizzazione di mercato di 4,1 miliardi di dollari e un volume di trading di 237 milioni di dollari nelle 24 ore.

Toncoin

Un’altra criptovaluta che recentemente ha goduto di un interesse enorme è Toncoin. Si tratta di una blockchain di livello 1 nativa di Telegram che fornisce ai 900 milioni di utenti della piattaforma di social media un accesso diretto alle criptovalute.

Attraverso innovazioni come l’astrazione dell’account, gli utenti di Toncoin godono di un processo di onboarding senza rivali nel dominio crittografico on-chain, aprendo la strada all’adozione di massa.

Toncoin ha guadagnato molto terreno recentemente, e una delle sue innovazioni più interessanti è stato il lancio di USDT.

Ciò consente pagamenti transfrontalieri istantanei e gratuiti e il team di Toncoin afferma che è “facile come inviare un messaggio di testo”.

Attualmente, TON ha un valore di 7,35 dollari, in rialzo del 6,4% oggi, del 20,1% questa settimana e dell’8,7% questo mese. Detiene una capitalizzazione di mercato di 25,5 miliardi di dollari e un volume di trading di 547 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 119% oggi.