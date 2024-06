5 nuove meme coin da tenere d'occhio questa settimana

Le meme coin si sono evolute da veri e propri asset crypto messi sul mercato quasi per gioco o per scherzo, fino a diventare asset di investimento tra i più potenti e influenti del mercato delle criptovalute.

Mentre alcuni le considerano ancora una forma di gioco d’azzardo, altri vedono in loro un enorme potenziale.

In questo articolo esploreremo cinque delle nuove meme coin più interessanti che potrebbero scuotere il mercato delle criptovalute questa settimana.

1. PlayDoge (PLAY)

Il primo meme token di cui vogliam parlare è PlayDoge (PLAY), una meme coin dal sapore retrò. PlayDoge ha già raccolto oltre 3,5 milioni di dollari combinando la viralità dei meme di Doge con i giochi play-to-earn (P2E).

Il concetto è un ritorno agli anni ’90.

Il team di PlayDoge offre un gioco per cellulare in cui i giocatori allevano un animale domestico digitale a 8 bit.

Ma ecco la svolta: i giocatori che mantengono felice il proprio animale domestico guadagneranno token PLAY come ricompensa.

È una versione entusiasmante del modello P2E che sta avendo grande diffusione.

I giocatori hanno tutti gli incentivi a continuare a giocare poiché guadagnare criptovalute (e assicurarsi che il loro animale domestico non scappi) richiede un impegno costante.

E coloro che giocano regolarmente e guadagnano token PLAY possono poi metterli in staking per ottenere un reddito passivo.

Con un audit SolidProof alla base di queste funzionalità e una forte community, PlayDoge è senza dubbio una nuova meme coin da tenere d’occhio questa settimana.

2. Sealana (SEAL)

La scena delle meme coin su Solana sta accogliendo un nuovo progetto di cui gli investitori sono pazzi.

Sealana (SEAL) ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari in prevendita con la sua esilarante mascotte a tema foca che combina il patriottismo americano con la satira politica.

È come una versione grossa del ragazzo di “World of Warcraft” di South Park, ma a forma di foca. E questa combinazione di umorismo crudo e potenziale meme ha avuto grande successo.

A soli 15 giorni dalla prevendita, i primi investitori hanno un’ultima possibilità di acquistare token SEAL per soli $ 0,022.

Una volta terminata la prevendita, la maggior parte dei membri della community di Telegram si aspetta che Sealana venga lanciato su un DEX basato su Solana, in particolare Raydium. Resta da vedere se Sealana riuscirà a sostenere questo trend oltre la prevendita.

3. Base Dawgz (DAWGZ)

Un’altra nuova meme coin che gli investitori potrebbero voler tenere d’occhio questa settimana è Base Dawgz (DAWGZ).

Base Dawgz ha avuto un inizio incredibile con la sua prevendita e ha raccolto oltre $ 750.000 in una sola settimana. Ciò che attira l’attenzione è l’ambizione multi-chain del token.

Anche se inizialmente verrà lanciato sulla blockchain Base, DAWGZ utilizzerà protocolli come Wormhole per abilitare la funzionalità cross-chain.

Ciò significa che i possessori possono spostare i propri token tra Base, Ethereum, Solana, Avalanche e la catena BNB.

E il team di Base Dawgz sta incoraggiando la partecipazione della community attraverso un programma “share-to-earn”.

I membri della community possono guadagnare token DAWGZ creando meme virali e altri contenuti.

La formula ha già funzionato, con più di 2.300 persone che seguono la pagina Twitter di Base Dawgz.

Se questo slancio può essere sostenuto, Base Dawgz potrebbe essere un progetto da tenere d’occhio come potenziale stella delle meme coin.

4. WienerAI (WAI)

Quando si tratta di concetti crittografici bizzarri, WienerAI (WAI) è il punto di riferimento.

Questa coin basata sull’intelligenza artificiale ha raccolto oltre 5,3 milioni di dollari durante la sua prevendita.

La premessa è intrigante: un bot di trading AI avanzato che aiuta gli utenti a scoprire le gemme nascoste del mercato delle criptovalute.

Il bot eseguirà inoltre istantaneamente ordini di acquisto su diversi DEX, tutti senza commissioni.

È un caso d’uso ambizioso, ma che il team di WienerAI desidera realizzare.

Personalità di spicco di YouTube si sono esprese su WienerAI, con ClayBro che afferma che potrebbe essere “la prossima meme coin 10x”. Anche il collega YouTuber Oscar Ramos ha suggerito che WAI possa seguire un trend rialzista in un recente video.

Quindi, con i token WAI ancora in offerta per soli $ 0,000717, questa potrebbe essere un’altra nuova meme coin che vale la pena provare.

5. DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG)

Ultimo ma non meno importante è DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG).

Questa meme coin a tema cane ha preso d’assalto il nuovo protocollo Rune.

Distribuito ai primi possessori di Runestone Ordinals durante il recente evento di dimezzamento di Bitcoin, DOG è già diventato il token più grande della rete Runes e la nona meme coin più grande in assoluto.

La sua crescita è stata incredibile: oltre 72.000 titolari e più di 48,6 milioni di dollari di volume di trading nell’ultimo giorno.

Il tutto per una coin che non ha ancora un whitepaper o una roadmap. Ma per i possessori di DOG, è proprio questo il motivo per cui il token è così attraente.

Questa semplice premessa, combinata con la continua domanda di meme coin basate sugli animali, posiziona DOG•GO•TO•THE•MOON come un altro token che vale la pena monitorare.