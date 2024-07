5 potenziali nuovi listing su Binance da tenere d'occhio questo luglio

La corsa al rialzo delle criptovalute si sta riscaldando e i principali exchange come Binance ne stanno prendendo nota. Il più grande exchange di criptovalute al mondo ha aggiunto nuovi token negli ultimi mesi e sembra destinato ad accelerare le nuove quotazioni durante l’estate.

I nuovi listing su Binance esplodono spesso in termini di prezzi dopo essere stati inseriti nell’exchange, il che significa che ci sono potenziali guadagni da ottenere. Evidenzieremo 5 token crypto in rapida crescita che potrebbero essere quotati su Binance più avanti nel mese.

PlayDoge

PlayDoge è una delle prevendite di criptovalute più calde dell’estate. Ha catturato l’attenzione di molti importanti analisti di criptovalute dopo aver raccolto più di 5 milioni di $ nella sua ICO e alcuni ritengono che fornirà guadagni pari a 10 volte dopo il lancio. Dato il clamore attorno a PlayDoge, il suo token $PLAY è molto probabilmente nel mirino del team di quotazione token di Binance.

PlayDoge sta creando un gioco di criptovalute play-to-earn che fonde il successo degli anni ’90 Tamagotchi con l’ultra-popolare meme doge di oggi. I giocatori ricevono un compagno doge virtuale e guadagnano token $PLAY mentre si prendono cura del loro doge. Gli utenti di PlayDoge possono portare il loro animale domestico virtuale in 20 avventure secondarie per guadagnare ancora più $PLAY e spendere le loro coin in aggiornamenti in-game per aumentare il loro potenziale di guadagno.

Tamagotchi ha venduto più di 82 milioni di unità al suo apice e pensiamo che PlayDoge potrebbe superare ampiamente quel benchmark. Ha il potenziale per essere il più grande gioco play-to-earn di sempre, poiché può attrarre sia gli appassionati di criptovalute che i giocatori tradizionali.

La prevendita di PlayDoge offre ora token $PLAY a un prezzo scontato di $0,00515 e i primi investitori possono riempire le loro borse con ricompense di staking fino al 112% APY. Non perdere l’occasione di acquistare $PLAY oggi stesso.

ETF XRP

ETF XRP è un nuovo token meme che sta creando clamore attorno all’idea che la SEC statunitense, che è stata coinvolta in una battaglia legale con Ripple, la società dietro XRP, per diversi anni, potrebbe presto approvare un fondo negoziato in borsa (ETF) XRP. L’idea, che una volta sembrava impossibile, ora sembra molto più probabile da quando la SEC ha dato l’approvazione provvisoria agli ETF Ethereum.

Il prezzo di XRP ETF non è direttamente legato al lancio di un ETF, ma il team di progetto sta creando clamore attorno a questo nuovo prodotto di trading e prevede che $XRPETF salirà alle stelle grazie alle notizie positive sugli ETF. XRP ETF include un feed di notizie specificamente per promuovere storie sul processo di approvazione degli ETF.

Il progetto sta anche offrendo guadagni non realizzati impressionanti per i suoi primi investitori: durante la prevendita di $XRPETF, gli investitori possono acquistare token per soli $0,008, uno sconto del 68% rispetto al prezzo di listino di $0,025. Il team dietro $XRPETF ha anche accantonato token da bruciare, aumentando la scarsità di mercato e rendendo questo progetto più allettante per Binance.

Yoda on Base

Yoda on Base è un’altra meme coin che sta cercando di diventare virale. È basata sul famoso personaggio Baby Yoda dell’universo di Star Wars, ma invece di essere verde, Yoda on Base è blu, in omaggio a $BRETT, attualmente la meme coin più popolare nel Base Layer-2.

$YODA ha sviluppato una forte community e la sua prevendita, che avviene tramite la piattaforma Coinbase Commerce, è quasi esaurita. È una delle meme coin Base più forti che abbiamo visto da $BRETT e potrebbe potenzialmente minacciare il dominio di quel token se $YODA approdasse su Binance.

Yoda on Base non ha una roadmap per lo sviluppo, quindi il suo potenziale di quotazione su Binance dipende molto da quanto in alto il token aumenta dopo il lancio. Se $YODA fornisce un ritorno di 10x o più nei giorni successivi al suo arrivo sugli exchange decentralizzati, aspettatevi che Binance entri in azione e renda questa meme coin disponibile per il trading.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è un progetto entusiasmante che probabilmente ha già catturato l’attenzione del listing team di Binance. Sta costruendo un Ethereum Layer-2 basato sul meme Pepe, che ha generato token esplosivi tra cui non solo $PEPE ma anche Book of Meme, PepeCoin e Pepe Fork.

Il Layer-2 di Pepe Unchained promette di essere 100 volte più veloce della mainnet di Ethereum e altrettanto sicuro. Sebbene inizialmente venga lanciato solo attorno al suo token nativo $PEPU, Pepe Unchained ha il potenziale per competere con Base e Solana come prossimo hub per lo sviluppo di meme coin.

Pepe Unchained promette “doppie ricompense” per i possessori di token $PEPU, il che si traduce in enormi APY fino al 993% durante la prevendita.

La prevendita di Pepe Unchained ha raccolto quasi 2 milioni di $ in soli 10 giorni dal lancio. Questa è una delle nuove criptovalute più gettonate e i trader non vorranno perdere l’opportunità di acquistare $PEPU prima che il prezzo salga.

Pegasus VC

Pegasus VC è un nuovo progetto interessante che ha appena lanciato la sua prevendita e ha il potenziale per introdurre una nuova applicazione per la criptovaluta. La piattaforma è essenzialmente una società di investimento VC che acquista nuovi progetti di criptovaluta nelle fasi iniziali alla ricerca di rendimenti superiori.

Ciò che rende Pegasus VC così unico è che, a differenza delle tradizionali società di VC, è aperto a chiunque. I titolari del token $PGVC ottengono ricompense dai rendimenti degli investimenti del fondo, dando loro un modo per beneficiare della crescita di un’ampia gamma di nuovi progetti di criptovaluta. In effetti, chiunque può investire in criptovaluta come un investitore accreditato grazie a Pegasus VC.

La prevendita di $PGVC è appena iniziata e ha un hard cap di 5.000 ETH, ovvero circa 17 milioni di $. Questo sarà il finanziamento iniziale per il fondo Pegasus VC. La prevendita è aperta solo per 4 giorni, quindi gli investitori non hanno molto tempo. Con uno o due buoni investimenti in fase iniziale, pensiamo che $PGVC potrebbe esplodere ed essere quotato rapidamente su Binance.