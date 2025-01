50 ore di musica no-stop con le Cuffie Wireless Sony a prezzo stracciato (32€)

Preparati ad ascoltare i tuoi brani preferiti nel modo più confortevole possibile con le Cuffie Wireless Sony! Oggi questi auricolari innovativi sono disponibili su Amazon a soli 32 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? A questo prezzo così basso stanno andando praticamente a ruba!

Cuffie Wireless Sony: musica coinvolgente e massimo comfort per ore

Le Cuffie Wireless Sony rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole ascoltare nella massima comodità la propria musica preferita.

Innanzitutto la modalità Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) ripristina fedelmente gli elementi ad alta frequenza per offrire un suono di qualità, più vicino possibile all’originale, con bassi profondi ed alti cristallini in ogni ambiente tu sia. Questo vuol dire che ti sentirai come al centro di un concerto tute le volte che vuoi.

Un’altra funzionalità importante che puoi sfruttare è quella della personalizzazione dell’audio: potrai scegliere la qualità audio adatta al tuo genere musicale dalla gamma di preset o usrea l’app Sony Headphones Connect per creare e salvare i tuoi preset personali, regolare i bassi e abilitare funzioni come Speak-to-Chat ed eliminazione del rumore.

Non è da meno l’eccezionale durata della batteria che arriva fino a 50 ore, mentre bastano solo 3 minuti di ricarica per ottenere un’ora e mezza di ascolto. Per finire, il comfort è assicurato grazie ai morbidi padiglioni, al design leggero e all’archetto regolabile in base alle tue esigenze.

