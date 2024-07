6 lanci di criptovalute che potrebbero produrre guadagni 10 volte superiori nel 2024

La scena delle ICO crypto è in fermento in questo momento con i prezzi delle criptovalute stanno salendo dopo mesi di consolidamento. Pertanto, i trader si stanno rivolgendo alle ICO, prevendite che forniscono i punti di ingresso più bassi in nuovi progetti, offrendo il massimo margine di rendimento. Diamo un’occhiata alle sei più promettenti ICO di criptovalute che potrebbero produrre guadagni 10 volte superiori.

Pepe Unchained

L’interesse del mercato è fondamentale per i nuovi progetti e Pepe Unchained ne ha a palate Pepe Unchained, una meme coin a tema Pepe con un caso d’uso, in quanto sarà il primo progetto Pepe con la sua blockchain.

Il team sta raccogliendo fondi per sviluppare una blockchain Ethereum layer 2. Sarà più economica e veloce di Ethereum con un block explorer, staking e un bridge Ethereum.

Poiché è la prima meme coin L2, la prevendita del progetto ha raccolto oltre 5 milioni di $, con 1 milione di $ in arrivo la scorsa settimana.

Pepe Unchained sta rapidamente diventando la presale più gettonata sul mercato e ci sono tutte le possibilità che questo slancio si riversi sul lancio del suo exchange. Con un caso d’uso così solido e una domanda in crescita, guadagni 10x sembrano più che realizzabili.

WienerAI

WienerAI è un altro progetto rivoluzionario a base meme coin. Come Pepe Unchained, WienerAI attrae le masse con un fascino memetico mentre propone un prodotto rivoluzionario. Il prodotto in questione è un bot di trading basato sull’intelligenza artificiale.

Consentirà agli utenti di eseguire e tracciare le negoziazioni in modo fluido e sicuro. È istantaneo, resistente al MEV, senza commissioni e adatto ai principianti. E le sue capacità di intelligenza artificiale si estendono oltre qualsiasi cosa abbiamo visto prima.

Il progetto avrà un chatbot incentrato sul trading, come ChatGPT per le criptovalute. Puoi fargli domande, delineare una strategia di trading o usarlo come partner di ricerca. Fa risparmiare molto tempo e può portare gli utenti da principianti a professionisti in pochi minuti.

C’è anche un meccanismo di staking in modo che i titolari di $WAI possano capitalizzare il loro investimento. WienerAI ha ricevuto un caloroso benvenuto, raccogliendo oltre 7 milioni di $. Tuttavia, la campagna è nella sua fase finale, mancano solo sei giorni alla fine. Pertanto, gli investitori devono agire rapidamente.

PlayDoge

Accanto al trend delle meme coin, il Play-to-Earn (P2E) è un altro fenomeno che sta prendendo piede. Progetti come Notcoin e Hamster Kombat hanno attirato decine di milioni di utenti e anche il nuovo token ICO PlayDoge sta facendo scalpore. PlayDoge si ispira a Tamagotchi, un gioco di successo degli anni ’90 che ha venduto oltre 80 milioni di copie.

Tuttavia, PlayDoge riprende da dove si era fermato il suo predecessore, introducendo ricompense in criptovaluta, staking e meme coin. I due settori hanno una capitalizzazione di mercato combinata di 65 miliardi di $, sottolineando l’enorme liquidità a cui PlayDoge può attingere.

La prevendita ha raccolto finora 5,8 milioni di $ e attualmente, $PLAY ha un prezzo di 0,00522 $, ma questo prezzo salirà durante l’ICO.

99Bitcoins Token

Uscendo dal dominio delle meme coin, il token 99Bitcoins è uno dei contendenti ICO più forti. È un nuovo token lanciato dall’illustre media outlet 99Bitcoins, nato nel 2013 e che attinge ad un pubblico enorme.

99Bitcoins ha un sito web di notizie che compete con CoinDesk e Cointelegraph. Inoltre, ha un canale YouTube con 700.000 iscritti e una mailing list di 2,8 milioni di utenti.

Il token $99BTC alimenterà il suo nuovo livello Learn-to-Earn, che premia gli utenti per aver imparato a conoscere le criptovalute. Con le criptovalute in bilico su un altro mercato rialzista, presto arriverà una nuova generazione di utenti curiosi.

La piattaforma di apprendimento incentivata di 99Bitcoins fornirà il gateway perfetto. Tuttavia, gli utenti devono detenere $99BTC per ottenere l’accesso, fornendo un flusso di domanda di token costante. $99BTC ha anche altre utilità come staking, segnali di trading e un gruppo VIP. La prevendita è in corso e finora ha raccolto $2,5 milioni.

Base Dawgz

Uno dei maggiori problemi delle nuove criptovalute è la loro eccessiva dipendenza da una singola blockchain. Ad esempio, le prestazioni di Dogwifhat sono legate a quelle di Solana; lo stesso vale per Pepe con Ethereum.

La nuova meme coin Base Dawgz risolve questo problema lanciandola su più blockchain contemporaneamente.

La sede principale di Base Dawgz è la popolare rete Base, ma è disponibile anche su Ethereum, Solana, BSC e Avalanche, un enorme vantaggio rispetto alla maggior parte degli altri nuovi token. Inoltre, Base Dawgz ha una serie di utilità eccezionali.

Ad esempio, gli utenti possono mettere in staking i propri token per guadagnare ricompense passive. Attualmente, è disponibile un APY del 1.100% che diminuirà nel tempo. Un’altra caratteristica allettante è il suo meccanismo “refer-and-earn”.

In questo modo, i partecipanti possono ottenere l’idoneità per un airdrop di token indirizzando altri alla prevendita. Accumuleranno punti per ogni referral, rendendoli idonei per ricevere più token $DAWGZ. Tutto ciò ha reso Base Dawgz il progetto favorito dai fan, confermando il successo della sua prevendita che ha raccolto $ 2,7 milioni.

Shiba Shootout

Traendo ispirazione dall’iconico Shiba Inu, Shiba Shootout è una versione Far West dell’iconica meme coin. Presenta diversi personaggi selvaggi del Far West che galoppano a cavallo e si impegnano in epici scontri memetici. Tuttavia, la vera attrazione di Shiba Shootout è il suo vasto ecosistema.

E a differenza della maggior parte delle ICO, il team ha già messo in atto i propri piani. In particolare, ha lanciato un gioco Shiba Shootout sull’App Store e sul Google Play Store.

L’importanza di questo non può essere sottovalutata. Riflette la dedizione e l’abilità tecnica del team. E come tale, rende $SHIBASHOOT meno rischioso di altre ICO

L’ecosistema di Shiba Shootout comprende anche staking, governance on-chain, una lotteria, un programma di referral e molto altro. Lo staking è attivo e attualmente offre un APY del 1.200%. La prevendita ha raccolto finora $ 780.000 e attualmente è quotata a $ 0,0197. Il prossimo aumento di prezzo avverrà tra otto giorni.