6 migliori altcoin di settembre: i nuovi token da tenere d’occhio

Il mercato delle criptovalute rimane in una fase di stasi. Settembre è in genere uno dei mesi peggiori per Bitcoin, da qui il nome Rektember. Tuttavia, offre anche un’eccellente opportunità per gli investitori messi da parte di posizionarsi per un importante rialzo dei prezzi delle criptovalute nei mesi successivi.

Gli esperti si sono detti fiduciosi che la prossima bull run delle criptovalute sarà presto all’orizzonte.

Le migliori altcoin di settembre

I prezzi delle criptovalute sono rimasti estremamente instabili nelle ultime settimane, con il prezzo del Bitcoin compreso tra $ 54.000 e $ 64.000.

Tuttavia, negli ultimi 30 giorni diverse altcoin hanno mostrato una resilienza impressionante e hanno sovraperformato BTC. Una volta iniziata la corsa al rialzo, questi asset crittografici potrebbero offrire rendimenti fuori misura.

Nel frattempo, anche le nuove meme coin sono molto richieste mentre le balene si preparano all’euforia del mercato rialzista. Pertanto, quest’anno molti investitori hanno ottenuto profitti milionari con token meme a bassa capitalizzazione, e si prevede che altre opportunità simili si presenteranno nel prossimo futuro.

In questo articolo, elenchiamo i 6 migliori altcoin per il prossimo mercato rialzista delle criptovalute.

XRP (XRP)

XRP è la nostra prima scelta per la migliore altcoin da acquistare, in particolare tra le criptovalute a grande capitalizzazione.

XRP è stato messo da parte per gran parte di questo ciclo rialzista ed è estremamente sottovalutato, scambiato all’85% al ​​di sotto del suo massimo storico. Tuttavia, la tendenza sta cambiando.

La coppia di trading XRP/BTC è aumentata di oltre il 7% nell’ultimo mese. In effetti, il prezzo di XRP è aumentato del 22% in questo periodo di scambio, rispetto al rally del 10% di Bitcoin.

Non sarebbe sorprendente se il token continuasse a rubare l’attenzione, soprattutto perché stanno aumentando anche le probabilità di una presidenza Trump.

Il candidato pro-cripto Donald Trump ha promesso di licenziare il presidente della SEC Gary Gensler, il che renderebbe estremamente improbabile che la Commissione faccia appello contro XRP non sicurezza status, mettendo a letto lo storico caso giudiziario Ripple vs SEC.

Ciò aprirebbe la strada a un nuovo massimo storico di XRP.

Brett (BRETT)

Brett è stata una delle meme coin con le migliori prestazioni in questo ciclo rialzista ed è cresciuta dell’82% da inizio anno. Gli esperti ritengono che la sua traiettoria rialzista continuerà nei mesi a venire.

Dopotutto, la moneta Brett è la principale risorsa crittografica su Base, l’impresa Layer-2 di Coinbase. L’attività su Base è alle stelle, con il totale degli utenti attivi mensili che hanno recentemente raggiunto i 14 milioni mensili.

Non sorprende quindi che gli esperti siano estremamente ottimisti su BRETT. Recentemente, anche Binance Futures, il più grande scambio di derivati ​​crittografici al mondo, ha adottato la meme coin.

La moneta Brett è ora sufficientemente sottovalutata dopo l’ampia correzione nello spazio delle meme coin e viene scambiata ad oltre il 60% al di sotto del suo massimo storico, rendendola una delle migliori altcoin.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained – una nuova meme coin a tema rana – è molto richiesta, avendo già raccolto oltre 12 milioni di dollari in finanziamenti prevendita.

Gli investitori possono semplicemente rintracciare le balene e identificare le gemme che stanno accumulando. Ad esempio, a balena ha recentemente investito $ 27.000 per acquistare PEPU in prevendita, mentre un altro ha accumulato $ 57.000 in meme coin.

Dopotutto, Pepe Unchained è una delle rare meme coin con una propria blockchain, un fatto che sta facendo girare parecchie teste. Oltre ad essere un’eccellente strategia di mercato, i titolari di PEPU possono godere di costi di negoziazione estremamente bassi e di premi di staking elevati.

Grazie alla sua proposta di valore unica, alcuni famosi trader di criptovalute chiamano PEPU la prossima criptovaluta da 100x.

Dogs (DOGS)

DOGS sta rapidamente diventando il nuovo fenomeno delle meme coin ed è una delle criptovalute di maggiore tendenza su CoinMarketCap.

La meme coin è ispirata a Spotty, un cane meme disegnato dal fondatore di Telegram Pavel Durov. Con le monete basate su Telegram come Notcoin che stanno diventando il nuovo meta, l’hype che circonda DOGS non è sorprendente.

La meme coin ha anche ricevuto un supporto continuo da Binance. In effetti, è uno dei rari token ad avere il suo lancio iniziale su Binance. Ora, Binance Futures ha annunciato che elencherà il contratto perpetuo DOGSUSD.

Il prezzo di DOGS è diminuito di oltre il 30% dal suo lancio, a causa della quotazione di Binance e della sua campagna di airdrop. Tuttavia, gli esperti ritengono che un’inversione rialzista a forma di V sia imminente.

In effetti, gli esperti sottolineano che DOGS sta uscendo da un cuneo discendente nel grafico orario, che potrebbe tradursi in un rally del 40%.

Shiba ShootOut (SHIBSHOOT)

Shiba ShootOut è un’altra nuova meme coin a bassa capitalizzazione che sta creando un forte entusiasmo nella sua ICO. Ha già raccolto oltre 1 milione di dollari in finanziamenti prevendita, segno del suo elevato potenziale di rialzo.

Il tema selvaggio e fresco della meme coin ha già attirato l’attenzione degli investitori intelligenti, così come le sue ricompense a tema cowboy.

Similmente a Notcoin e Hamster Kombat, il gioco gioca-per-guadagnare della meme coin, Shiba Sharpshooter, è molto richiesto, con oltre 2 milioni di dollari in premi in palio. Il gioco è già attivo Google Play e App Store.

Allo stesso modo, Shiba Shootout ha il proprio protocollo di staking – Cactus Staking – che attualmente offre reddito passivo con un tasso di ricompensa superiore all’800%.

Trump (TRUMP)

Gli esperti non sottovalutano le crypto del settore PolitiFi, ovvero le criptovalute ispirate a personaggi della politica (per lo più USA).

Infatti, CoinGecko rivela che le crypto PolitiFi hanno sovraperformato le meme coin nel 2024.

Di conseguenza, MAGA (TRUMP) potrebbe essere una delle migliori altcoin, soprattutto con le crescenti probabilità di una presidenza Trump.

In effetti, Donald Trump è ora il favorito per vincere la Casa Bianca a novembre e precede la vicepresidente Kamala Harris di 16 punti, rivelano i dati del modello di Nate Silver.

Ciò fornirebbe lo scenario perfetto affinché la criptovaluta TRUMP raggiunga un nuovo massimo storico. È anche sufficientemente sottovalutato, considerando che viene scambiato ad oltre l’80% al di sotto del suo massimo storico.