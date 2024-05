99Bitcoins raccoglie 1 milione in prevendita e attira anche gli investitori dei token BRC-20

I token BRC-20 sono stati una novità che ha smosso pesantemente il mercato e che, ancora oggi, riescono ad avere una spinta superiore alla media nel mercato delle criptovalute.

Per chi non lo sapesse, BRC-20 è la blockchain Bitcoin, sulla quale è possibile creare progetti che, un tempo, invece non potevano esistere.

Per questo sono così innovativi, poiché sono costruiti sulla madre di tutte le blockchain e si basano sul progetto più collaudato di tutti, persino di Ethereum.

Quindi non c’è da sorprendersi che, progetti come 99Bitcoins, riescano a far convergere su di essi moltissimi capitali in pochissimo tempo.

Quando poi si tratta di qualcosa d’innovativo e capace di “rompere” il mercato, allora va da sé che i capitali inizino a fluire nel progetto in grandi quantità.

L’innovazione del Learn-to-Earn

Ma perché 99Bitcoins è innovativo? Dopotutto non è certo il primo progetto su BRC-20 e nemmeno l’ultimo, quindi dove sta la sua forza?

Nel fatto che sia una piattaforma Learn-to-Earn, ovvero “impara per guadagnare”, che già dal nome suona incredibilmente allettante.

Proprio come si potrebbe immaginare, 99Bitcoins “paga” gli studenti per apprendere ricompensandoli proprio col token 99BTC, il quale si trova attualmente in prevendita.

Questa novità potrebbe segnare un punto di rottura nel mercato ed è per questo che gli investitori stanno cominciando a riversarsi nel progetto, creando una forte pressione in acquisto del token.

Come gli NFT e il metaverso prima, il Learn-to-Earn potrebbe diventare un trend nel prossimo futuro, capace di creare una vera e propria nicchia di mercato dal potenziale ancora tutto da scoprire.

Per questo, comprare un po’ di 99BTC prima che il prezzo venga fatto dal mercato (attualmente è congelato a 0,00104 dollari/unità) potrebbe essere una mossa saggia. Se si genererà la FOMO che ci aspettiamo su questa crypto, allora 99BTC è destinato a raggiungere valori davvero importanti.

I sintomi di questo possibile scenario ci sono già ora, con una prevendita che ha già raccolto oltre 1 milione di dollari e che continua a macinare numeri giorno dopo giorno.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il futuro di 99Bitcoins e del mondo Learn-to-Earn sembra destinato a grandi cose. 99Bitcoins potrebbe fare poi da apripista per altri progetti simili e aiutare l’intero settore delle crypto e i suoi investitori a crescere e diventare sempre più istruiti e consapevoli.

Cosa si studia su 99Bitcoins?

Ma a questo punto la domanda potrebbe essere che cosa si studi effettivamente su questa piattaforma Learn-to-Earn, dato che non abbiamo ancora spiegato nulla.

Ebbene è nata per portare istruzione nel panorama delle crypto e della blockchain, spiegandone ogni aspetto alle persone che non sanno ancora nulla.

Sicurezza, DEX e CEX, basi della blockchain, staking e basi del trading sono solo alcune delle molteplici informazioni che si potranno apprendere su 99Bitcoins. Un’istruzione a 360 gradi su questo mondo che tanto è necessaria per chi si affaccia al settore.

Imparare è bellissimo ed essere ricompensati per farlo è praticamente un’occasione imperdibile, per questo ci sembra che il progetto 99Bitcoins sia destinato a grandi cose. Se gli utenti apprezzeranno l’opportunità (come già pare stiano facendo), allora è difficile dire dove potrà arrivare questa piattaforma.