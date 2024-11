Addio ai problemi di surriscaldamento con la Ventola per PC a quasi metà prezzo

Per ottimizzare il tuo setup di lavoro evitando problemi di surriscaldamento dei dispositivi soprattutto dopo ore e ore di utilizzo, prova la Ventola di raffreddamento per PC Corsair! Oggi è disponibile su Amazon a soli 17 euro grazie ad un mega sconto del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Ventola di raffreddamento per PC Corsair: funzionalità e modalità di utilizzo

La Ventola di raffreddamento per PC Corsair vanta un flusso d’aria ottimale per evitare che il tuo dispositivo tech si surriscaldi rallentando tutte le operazioni.

Grazie a 151,21 metri quadri orari di flusso d’aria con un picco di 1.700 giri al minuto, questa ventola garantisce l’equilibrio perfetto tra bassa rumorosità, elevata pressione statica e potente flusso senza pregiudicare le prestazioni.

Una delle caratteristiche più importanti di questo gadget è sicuramente il suo funzionamento ultra silenzioso: nello specifico il cuscinetto fluidodinamico utilizza un lubrificante per ridurre l’attrito assicurando una durabilità eccezionale e allo stesso tempo ridurre il rumore al minimo.

In più, quando il computer è inattivo, scatta in automatico la modalità Zero RPM grazie alla quale vengono disattivate le ventole per eliminare completamente il rumore.

Dal punto di vista tecnico, questo modello Corsair utilizza alette anti-vortice per incanalare il flusso d’aria concentrato e ottimizzare le prestazioni di raffreddamento in modalità di aspirazione, espulsione o con montaggip sul radiatore. Inoltre, sono presenti anche otto LED RGB regolabili singolarmente che regalano un scenario brillante a tutta la postazione.

