Addio ai telecomandi senza numeri: la nuova normativa per le Smart TV

Le Smart TV si preparano a un cambiamento normativo significativo che trasformerà il modo in cui accediamo ai contenuti televisivi. L’AGCOM ha stabilito due scadenze fondamentali: dal 6 dicembre 2024, le interfacce dovranno assicurare maggiore visibilità ai canali tradizionali, mentre entro il 6 maggio 2025 i telecomandi dovranno essere dotati di un tastierino numerico completo.

Questa normativa nasce dall’esigenza di tutelare i Servizi di Interesse Generale (SIG) nell’era dello streaming. I broadcaster tradizionali, infatti, stanno perdendo visibilità sulle moderne Smart TV, dominate dalle piattaforme di streaming che monopolizzano l’esperienza utente.

Il cambiamento più evidente riguarda i telecomandi. Entro meno di un anno, questi dispositivi dovranno includere tasti numerici per l’accesso diretto ai canali del digitale terrestre e un pulsante dedicato con un’icona specifica AGCOM. Per adattarsi a questa novità, i produttori potrebbero adottare una soluzione dual-remote: un telecomando tradizionale per la TV lineare e uno semplificato per lo streaming.

L’interfaccia utente delle Smart TV sta già evolvendo. A partire da dicembre 2024, sarà obbligatorio riservare uno spazio dedicato ai Servizi di Interesse Generale, dove gli utenti potranno trovare facilmente sia i canali TV che le radio, trasmessi via etere o streaming.

Questo nuovo approccio, noto come prominence, punta a garantire una presenza equilibrata di tutti i contenuti. L’obiettivo è preservare il pluralismo dell’informazione e la diversità culturale, evitando che le emittenti tradizionali vengano oscurate dall’ascesa delle piattaforme di streaming.

La regolamentazione rappresenta un punto di svolta per il panorama televisivo italiano, cercando di bilanciare innovazione tecnologica e tutela dei media tradizionali, nell’interesse degli spettatori.