Addio Alexa gratis: ecco perché diventerà a pagamento

Alexa a pagamento per salvarsi? Secondo l’agenzia di stampa Reuters, Amazon potrebbe lanciare una versione a pagamento del suo assistente vocale per garantirne la sopravvivenza. Questa nuova versione, chiamata “Remarkable Alexa”, dovrebbe essere dotata di intelligenza artificiale generativa e di funzioni avanzate, come la comprensione del linguaggio naturale, che la renderebbero più potente e performante rispetto alla versione base gratuita. Una Alexa super performante, con tante funzioni in più che costeranno all’utente una cifra compresa tra 5 e 10 dollari.

Questa “Alexa Straordinaria” è a conti fatti la risposta Amazon ad intelligenze artificiali come Gemini e ChatGPT. L’idea è quella di capire ed interagire con in linguaggio naturale dell’utente, andando quindi oltre il semplice comando singolo, compiendo quindi azioni più complesse. Come per le i.a. di Google e OpenAI potrà fare riassunti di email e testi, potrà fare acquisti online e sempre parlando di acquisti online suggerirà oggetti su Amazon in base ai gusti dell’utente. Più che straordinaria Alexa diventerà, o meglio vuol diventare rivoluzionaria, facendo cose che fino a pochi mesi fa erano impensabili. Ma con la nascita e lo sviluppo iper accelerato delle intelligenze artificiali, la fantascienza è diventata realtà.

È chiaro che le nuove funzioni di Alexa non saranno elaborate direttamente dai dispositivi compatibili, ma dai server di Amazon. Questo per un motivo ben preciso: i dispositivi in questione, ben oltre 500 milioni sparsi per il mondo, non possiedono la potenza di calcolo necessaria per gestire le complesse elaborazioni richieste. E tutto questo ha un costo molto elevato, che è impossibile da sostenere anche da Amazon. Ecco quindi che per sfruttare la nuova Alexa ci sarà bisogno di una sottoscrizione mensile.

5 o 10 dollari al mese che siano sono sempre un qualcosa in più da pagare, dopo aver comprato un dispositivo e dopo aver sottoscritto l’abbonamento Prime. Un di più che forse non molti saranno disposti a pagare, ma che comunque è meno costoso dei 20 dollari al mese di ChatGPT Plus o dei 21,99 euro al mese di Gemini, che ti da anche 2TB di spazio Cloud di Google One. E quando poi Gemini verrà totalmente integrata nella domotica di Google Home ne vedremo davvero delle belle.