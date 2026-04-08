Addio alle prese tradizionali, arrivano quelle modulari e saranno una svolta anche in casa

Il panorama domestico sta subendo una trasformazione silenziosa che parte dalle pareti.

Per decenni, l’impianto elettrico è stato considerato un elemento statico, un reticolo di cavi e frutti murati destinati a restare identici a se stessi fino alla successiva ristrutturazione pesante. Tuttavia, la crescente adozione delle prese modulari sta scardinando questo paradigma, portando nelle abitazioni una flessibilità che fino a poco tempo fa era riservata esclusivamente ai grandi uffici o ai centri dati d’avanguardia.

Perchè diremo addio alle prese singole

A differenza dei sistemi tradizionali, dove la placca e il supporto vincolano il numero e il tipo di ingressi, la tecnologia modulare si basa su un’architettura a incastro. In Spagna, ad esempio, si registra una diffusione accelerata di questi sistemi, ma anche in Svizzera, trainata dalla necessità di integrare non solo la classica alimentazione elettrica, ma anche connettori USB-C di ultima generazione, porte RJ45 per la fibra ottica domestica e persino moduli per il controllo domotico nello spazio di un unico alloggiamento. Ovviamente è chiaro che questo è il destino di tutta Europa, Italia compresa.

L’installazione non richiede più lo smantellamento del supporto murario ogni volta che le esigenze cambiano. Se oggi serve una presa schuko e domani si preferisce avere due ingressi USB per ricaricare smartphone e tablet senza l’ingombro degli alimentatori esterni, l’operazione diventa una questione di semplice sostituzione del modulo interno. Questa intercambiabilità riduce drasticamente i rifiuti elettronici e plastici prodotti durante i piccoli ammodernamenti domestici.

Un aspetto spesso trascurato, ma fondamentale per l’efficienza, riguarda la profondità delle scatole da incasso utilizzate in questi nuovi sistemi. Mentre gli standard passati si accontentavano di spazi minimi, i moduli contemporanei richiedono una gestione del calore più raffinata, specialmente quando integrano trasformatori interni per le porte USB. È curioso notare come la finitura dei materiali stia virando verso polimeri che non solo sono resistenti al fuoco, ma presentano trattamenti superficiali opachi per evitare il deposito di micro-polveri elettrostatiche, un dettaglio che farà felici i puristi della pulizia, pur non essendo il cuore della rivoluzione tecnologica.

Forse dovremmo smettere di guardare alla presa di corrente come a un’infrastruttura fissa e iniziare a considerarla come un software aggiornabile. Il muro diventa un’interfaccia adattiva. L’idea che un punto luce debba rimanere tale per vent’anni è un retaggio del secolo scorso che non tiene conto della velocità con cui cambiano i nostri dispositivi. La modularità trasforma l’elettricista da semplice installatore a una sorta di configuratore di sistema, capace di personalizzare ogni stanza in base al profilo d’uso dell’abitante.

In cucina, dove la densità di piccoli elettrodomestici è altissima, la possibilità di riconfigurare i moduli permette di passare da una postazione caffè a una zona di ricarica per laptop in pochi minuti. Non si tratta solo di comodità, ma di un investimento sul valore dell’immobile. Le case dotate di sistemi modulari mantengono una rilevanza tecnologica superiore, poiché possono accogliere standard di connessione che oggi magari non esistono ancora, ma che saranno la norma tra cinque anni.

Il mercato si sta muovendo rapidamente verso soluzioni che nascondono i cablaggi dietro placche ultra-sottili e magnetizzate, eliminando persino le viti a vista. Questo passaggio segna il tramonto definitivo della “scatola 503” come l’abbiamo conosciuta, a favore di una griglia di alimentazione versatile e invisibile, pronta a mutare insieme alle nostre abitudini digitali.