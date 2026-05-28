Samsung arruola il Galaxy Watch 8 per studiare gli effetti nascosti di Ozempic e dei farmaci GLP-1

Samsung mette il Galaxy Watch 8 al servizio della ricerca sui farmaci GLP-1, quelli usati anche per dimagrire e diventati noti al grande pubblico con nomi come Ozempic e Mounjaro.

L’azienda coreana ha annunciato una collaborazione con il Diabetes Research Center del Massachusetts General Hospital di Boston per capire meglio che cosa succede al corpo durante queste terapie: non solo quanto peso si perde, ma anche cosa accade a massa muscolare, battito e altri parametri fisici. L’idea è affiancare i medici con dati raccolti giorno dopo giorno, non soltanto durante le visite.

Mass General, 100 pazienti sotto osservazione durante la terapia GLP-1

Lo studio coinvolgerà 100 adulti in cura con farmaci GLP-1 RA, la classe a cui appartengono medicinali ormai molto conosciuti come Ozempic e Mounjaro, anche se Samsung nella nota ufficiale non cita direttamente i marchi commerciali. I partecipanti saranno divisi in due gruppi: uno userà il Galaxy Watch 8 per raccogliere dati e ricevere indicazioni personalizzate, l’altro continuerà la terapia senza questo supporto digitale.

I farmaci GLP-1 sono nati soprattutto per il diabete di tipo 2, perché aiutano a tenere sotto controllo la glicemia. Negli ultimi anni, però, sono entrati con forza anche nelle cure contro l’obesità e nella gestione del peso. Il nodo, spiegano i ricercatori, è che la riduzione dell’appetito può far perdere non solo grasso, ma anche massa muscolare. E per i pazienti più fragili questo può voler dire meno forza, meno mobilità e più rischi per la salute generale. Non è un aspetto secondario.

Massa muscolare, attività e battito: cosa leggerà il Galaxy Watch 8

Il Galaxy Watch 8 servirà a seguire nel tempo diversi segnali: composizione corporea, livelli di attività fisica e frequenza cardiaca. Samsung ricorda che la misurazione della composizione corporea è presente sui suoi smartwatch dal Galaxy Watch 4, grazie a sensori pensati per stimare dati come massa grassa e massa magra.

“Ci interessa capire come i dati continui di un dispositivo indossabile possano offrire informazioni preziose su attività, battito e composizione corporea”, ha spiegato Samsung parlando del progetto. In pratica, l’obiettivo è dare ai clinici un quadro meno spezzettato degli effetti della terapia GLP-1. Se la perdita di massa muscolare dovesse diventare eccessiva, il medico potrebbe intervenire prima: modificando dieta, esercizio fisico o controlli, senza aspettare che il problema emerga alla visita successiva.

Dalla ricerca clinica alle funzioni per tutti: la scommessa sanitaria di Samsung

Per Samsung, lo studio con il Massachusetts General Hospital rientra in un percorso più ampio: far diventare il Galaxy Watch non solo un accessorio tecnologico, ma anche uno strumento per la prevenzione e il controllo della salute. L’azienda ha già ottenuto autorizzazioni negli Stati Uniti per alcune funzioni legate al rilevamento dell’apnea del sonno e delle aritmie. Il monitoraggio della pressione, invece, richiede ancora una calibrazione periodica con un misuratore tradizionale.

Non è ancora chiaro se i risultati della ricerca sui farmaci GLP-1 diventeranno una funzione disponibile per tutti gli utenti. Samsung non lo ha promesso. La direzione, però, si vede: raccogliere dati clinici, verificarli con un ospedale universitario come il Mass General, poi valutare se portarli nell’uso quotidiano dello smartwatch. Per chi segue terapie come Ozempic sotto controllo medico, il punto è molto concreto: perdere peso conta, ma capire che cosa si sta perdendo può contare ancora di più.