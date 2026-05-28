Grazie all'AI ho recuperato 7 mila euro che non sapevo di avere su un vecchio conto

Un conto aperto anni fa, magari per ricevere uno stipendio o gestire un affitto, poi dimenticato con il cambio di banca o di città. Il saldo è rimasto lì, intatto, fino a quando la banca lo ha classificato come dormiente e ha trasferito il denaro allo Stato. Questo è il percorso che seguono ogni anno migliaia di conti correnti italiani, e il meccanismo è molto meno noto di quanto dovrebbe.

La soglia che attiva la procedura è precisa: un rapporto bancario con saldo superiore a 100 euro che non viene movimentato per dieci anni consecutivi. Nessuna operazione attiva — nemmeno un bonifico in entrata, se non disposto dal titolare — e il conto entra automaticamente nella categoria dei dormienti. A quel punto la banca ha l’obbligo di avvisare il titolare tramite raccomandata all’ultimo indirizzo noto. Se non arriva risposta entro sei mesi, i fondi vengono trasferiti al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A.

Come recuperare i fondi congelati

Il punto cruciale è che il trasferimento non equivale alla perdita. Titolari ed eredi hanno ancora dieci anni per reclamare le somme, inviando domanda a Consap tramite raccomandata o email. La procedura è gratuita. Passati quei dieci anni senza richiesta, i fondi diventano definitivamente inesigibili e finiscono nelle casse dello Stato, destinati in parte a risarcire le vittime di frodi finanziarie.

La massa accumulata è considerevole. Il Fondo Rapporti Dormienti ha raggiunto circa 1,5 miliardi di euro, alimentato anno dopo anno da conti correnti, libretti di risparmio, assegni circolari non riscossi, depositi titoli e polizze vita inattive. Per le polizze assicurative la soglia di inattività è più bassa — due anni — il che spiega perché anche l’IVASS si sia mossa negli ultimi anni con misure specifiche, consentendo ai titolari di 190.000 polizze di riattivare 3,5 miliardi di euro che rischiavano di cadere in letargo.

Qui entra in gioco l’intelligenza artificiale. Non in senso romanzesco, ma pratico: diversi strumenti AI permettono oggi di organizzare la ricerca tra documenti vecchi, estratti conto dimenticati, email di banche con cui non si ha più rapporti, e di costruire in modo sistematico una lista di istituti a cui fare richiesta di informazioni. La ricerca manuale è lunga e richiede di ricordare ogni banca mai usata; affidarla a un sistema che analizza la propria cronologia documentale riduce il rischio di saltare qualcosa.

L’aspetto contro-intuitivo è che la verifica non richiede di sapere già dove cercare. Il sito di Consap mette a disposizione una banca dati consultabile con nome e codice fiscale. Se esistono rapporti dormienti intestati a quella persona, compaiono nell’elenco. Il passaggio successivo — la richiesta di rimborso — è burocratico ma non complesso: documento d’identità, codice fiscale, e il modulo scaricabile dal sito. Per gli eredi serve anche la documentazione che attesta la qualità di erede.

Un dato che non torna spesso nelle discussioni sul tema: la banca è tenuta ad avvisare il titolare prima del trasferimento, ma se l’indirizzo in archivio è vecchio o sbagliato — situazione comune dopo un trasloco — la raccomandata non arriva. Il conto scivola nel fondo senza che il proprietario ne sappia nulla.

Quante persone abbiano soldi fermi in quel fondo senza saperlo è impossibile dirlo con precisione. L’importo medio per singolo rapporto rimasto non reclamato non è mai stato reso pubblico in modo sistematico.