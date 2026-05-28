Se hai Super Mario nel cassetto tiralo fuori: oggi vale quanto un appartamento in centro

Il record assoluto nel mercato dei videogiochi da collezione appartiene ancora a una cartuccia NES di Super Mario Bros. venduta ad agosto 2021 per 2 milioni di dollari tramite la piattaforma Rally. Si trattava di un esemplare classificato Wata 9.8 con rating A+ sull’integrità della confezione, variante “Hangtab” della primissima produzione — una delle circa 14 copie note al mondo di quel preciso lotto iniziale. Rally l’aveva acquistata nel 2020 a 140.000 dollari e l’aveva rivenduta con un rendimento di 14 volte in sedici mesi.

Prima di quel picco, la stessa Heritage Auctions aveva aggiudicato un’altra copia sigillata dello stesso titolo — variante del 1986 con pellicola in plastica trasparente invece dell’adesivo, finestra di produzione brevissima — per 660.000 dollari nell’aprile 2021. Due mesi dopo, Super Mario 64 aveva battuto persino quel prezzo raggiungendo 1,56 milioni di dollari: prima volta in assoluto che una cartuccia superava il milione. Nel mezzo, una copia sigillata di The Legend of Zelda aveva toccato 870.000 dollari.

Super Mario oggi vale un patrimonio: quale dato vedere

La logica che governa queste cifre non è semplicemente la rarità: è la convergenza di più variabili difficilmente replicabili. La versione della cartuccia, la finestra di produzione — misurata in settimane, non in anni — il tipo di confezionamento, la conservazione della pellicola originale, e il voto assegnato da grader certificati come Wata Games o CGC. Due copie dello stesso titolo, visivamente quasi identiche, possono valere ordini di grandezza diversi a seconda di questi parametri.

Il mercato del retrogaming nel 2025 ha raggiunto un valore stimato di 4,18 miliardi di dollari. Non è più un settore di appassionati isolati: piattaforme come Rally hanno portato capitali istituzionali nella categoria, trasformando alcune cartucce in asset da portafoglio con logiche simili all’arte o ai fumetti rari. Il 40° anniversario del franchise Mario nel 2025 ha riacceso l’interesse e riportato il titolo originale in prima pagina nelle aste specializzate.

L’aspetto contro-intuitivo di questo mercato è che Super Mario Bros. è uno dei videogiochi più venduti nella storia del NES, non un titolo di nicchia. La scarsità non riguarda il gioco in sé — ne esistono milioni di copie — ma la condizione specifica: sigillato in fabbrica, con packaging integro, in variante di prima produzione. Un esemplare aperto e funzionante dello stesso titolo si trova su eBay per poche decine di euro. La forbice tra “usato comune” e “sigillato certificato” è verticale.

Per chi ha ancora qualcosa in un cassetto, la prima verifica da fare riguarda lo stato del confezionamento. Una cartuccia aperta, anche in perfette condizioni meccaniche, ha un valore da collezionismo ordinario. Una scatola integra con manuali originali e sigillo non manomesso entra in un mercato completamente diverso, dove il grading professionale può trasformare un oggetto dimenticato in un asset rilevante. I grader certificati applicano voti su scala numerica e rilasciano la cartuccia in una custodia rigida trasparente con il punteggio stampato — il cosiddetto “slab” — che diventa la forma in cui l’oggetto viene comprato e venduto alle aste.

La copia con il voto più alto possibile — 9.8/10 sulla scala Wata — non è necessariamente quella con la grafica più bella o il titolo più famoso. È quella dove ogni millimetro del confezionamento originale è sopravvissuto intatto per decenni. Quante persone abbiano oggetti con queste caratteristiche senza saperlo è una delle domande rimaste aperte nel mercato.