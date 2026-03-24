Addio spiaggia libera, grandi gruppi finanziari stanno comprando il nostro "mare": quanto costerà andare a prendere il sole da quest'estate

Le spiagge libere italiane purtroppo sarebbero a rischio: grandi gruppi finanziari sono interessati ai nostri mari.

Il costo di una giornata al mare sta cambiando più in fretta del previsto. Non solo per gli aumenti dei prezzi, ma per chi sta entrando nel settore. Le spiagge italiane stanno diventando un mercato vero e proprio, e questo incide direttamente su quanto si paga per un ombrellone.

Il punto di partenza è semplice: il sistema delle concessioni balneari è in fase di revisione. Le gare pubbliche stanno per ridisegnare la mappa degli stabilimenti. In questo scenario, sono entrati nuovi soggetti. Non piccoli operatori locali, ma grandi gruppi e investitori con capacità finanziarie elevate.

Cosa sta succedendo dietro le concessioni

Il cosiddetto “Progetto Onda” è uno dei segnali più chiari. Un’operazione che punta a mettere insieme stabilimenti, riorganizzarli e valorizzarli come asset economici. Non si parla più solo di gestione stagionale. Si parla di investimento.

I nomi che circolano sono quelli di famiglie industriali e imprenditori già presenti in altri settori. Questo cambia l’approccio. La spiaggia diventa un prodotto da strutturare e vendere meglio, non solo un servizio locale.

Parallelamente, le norme europee spingono verso una maggiore apertura del mercato. Le concessioni non sono più automatiche e si avvicina una fase di competizione. Chi entra oggi lo fa con una visione più ampia, spesso su scala nazionale.

Quanto si paga davvero una giornata al mare

I prezzi sono già saliti. In molte località, una postazione standard con ombrellone e due lettini può superare facilmente i 30-40 euro al giorno. Nei contesti più richiesti si arriva oltre.

Non è solo una questione di inflazione. L’ingresso di nuovi capitali tende a spingere verso modelli più strutturati, con servizi aggiuntivi, ristorazione integrata, aree riservate. Tutto questo ha un costo, che viene trasferito sul cliente.

La differenza rispetto al passato è nella direzione. Prima l’aumento era graduale. Ora si inserisce in un processo più ampio, dove il prezzo diventa parte di una strategia.

Spiagge libere e accesso al mare

Il tema della spiaggia libera resta centrale. In teoria la quota di arenile accessibile senza pagamento è garantita. In pratica, la distribuzione non è uniforme.

In alcune aree la presenza di tratti liberi è ridotta o meno accessibile. Questo aumenta la pressione sugli stabilimenti, soprattutto nei periodi di alta stagione.

Non è detto che la spiaggia libera scompaia. Ma il rischio concreto è una riduzione della disponibilità effettiva, più che formale. E questo incide sulle scelte delle famiglie.

Impatto sulle abitudini

Il cambiamento si vede già nelle prenotazioni. Sempre più persone riducono i giorni in stabilimento oppure alternano con soluzioni gratuite. Altri scelgono orari diversi, evitando le fasce più costose.

Per chi gestisce, il modello si sposta verso una clientela più selezionata. Non dichiarato, ma evidente. Servizi più curati, prezzi più alti, permanenze più brevi ma più frequenti.

Resta da capire se questo equilibrio reggerà. Il mare resta lo stesso, ma l’accesso sta diventando più articolato. E non è detto che tutti si adattino allo stesso modo.

La stagione estiva che sta per iniziare sarà il primo banco di prova reale. Non tanto per capire se i prezzi saliranno ancora, ma per vedere chi continuerà a occupare quelle file di ombrelloni.