Agcom introduce i bollini per il 5G: trasparenza per le offerte mobili

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha introdotto un sistema innovativo di classificazione per migliorare la trasparenza delle offerte mobili, con particolare attenzione al 5G. Grazie alla delibera n. 106/25/CONS, i consumatori potranno identificare con facilità la qualità reale delle connessioni offerte dagli operatori di telefonia mobile attraverso un sistema di bollini 5G colorati.

Il sistema si basa su tre livelli distintivi: il bollino verde, che certifica il “5G Vero”, ovvero connessioni che rispettano gli standard internazionali e non presentano limitazioni artificiali di velocità; il bollino giallo, per connessioni con velocità limitata ma superiore ai 20 Mbps; e il bollino rosso, che segnala prestazioni inferiori a questa soglia. Questa misura mira a contrastare il fenomeno del “finto 5G”, ovvero offerte che utilizzano il termine “5G” senza garantire le prestazioni avanzate che questa tecnologia dovrebbe assicurare.

La nuova normativa si concentra fortemente sulla trasparenza delle offerte mobili. Gli operatori saranno obbligati a dichiarare chiaramente le velocità di download e upload per ogni servizio, rendendo più semplice per i consumatori confrontare le diverse proposte sul mercato. Sebbene non sia prevista l’indicazione di una velocità minima garantita, la delibera rappresenta un passo avanti significativo nella protezione degli utenti.

Un elemento chiave di questa iniziativa è l’obbligo per gli operatori di rispettare gli standard internazionali per poter utilizzare il termine “5G”. Questo cambiamento non solo tutela i consumatori da pubblicità ingannevoli, ma incentiva anche gli operatori a investire in infrastrutture di qualità per ottenere il bollino verde, il più prestigioso tra i tre. L’approccio adottato dall’Agcom richiama il modello già implementato con successo per le connessioni in fibra ottica, dimostrando l’efficacia di un sistema di classificazione chiaro e trasparente.

La decisione di introdurre un sistema di bollini 5G risponde alla crescente esigenza di garantire che le promesse tecnologiche del 5G siano effettivamente mantenute. Negli ultimi anni, molti consumatori si sono lamentati di offerte che, pur dichiarandosi 5G, non offrivano un’esperienza significativamente diversa rispetto alle tecnologie precedenti. Con questa normativa, l’Agcom intende ripristinare la fiducia nel mercato delle telecomunicazioni e stimolare una competizione sana tra gli operatori.

Un altro aspetto cruciale della delibera riguarda la comunicazione chiara delle caratteristiche tecniche dei servizi. Ad esempio, se un’offerta prevede velocità diverse per download e upload, entrambe le informazioni dovranno essere chiaramente specificate. Questo livello di dettaglio non solo migliora la trasparenza delle offerte mobili, ma permette anche ai consumatori di fare scelte più informate, basate sulle proprie esigenze specifiche.

Nonostante le complessità tecniche legate alla tecnologia 5G, l’introduzione di questi bollini rappresenta un progresso significativo. La possibilità di confrontare facilmente le offerte, grazie a un sistema di classificazione intuitivo, contribuirà a migliorare l’esperienza complessiva dei consumatori. Inoltre, l’iniziativa potrebbe avere un impatto positivo sullo sviluppo delle infrastrutture di rete, incentivando gli operatori a migliorare la qualità dei loro servizi per ottenere la certificazione verde.

La nuova strategia dell’Agcom per il 5G rappresenta un importante passo avanti verso un mercato delle telecomunicazioni più trasparente e competitivo. Grazie all’introduzione dei bollini 5G, i consumatori potranno finalmente avere una visione chiara delle reali prestazioni delle connessioni offerte, mentre gli operatori saranno incentivati a migliorare continuamente la qualità dei loro servizi.