AGCOM rafforza la lotta alla pirateria con nuove misure su VPN e DNS

“Un passo avanti cruciale nella lotta alla pirateria online”. Con questa nuova delibera, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM, amplia le misure del sistema Piracy Shield, includendo ora anche contenuti live e on-demand come film e serie TV, oltre agli eventi sportivi. Tra le novità, il blocco IP e DNS dovrà essere attivato entro 30 minuti dalla segnalazione, mentre piattaforme come Google saranno obbligate alla deindicizzazione dei siti pirata.

La delibera rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al passato, mirando a chiudere le principali falle del sistema. Ad esempio, l’obbligo per i fornitori di VPN e di DNS pubblici di aderire agli ordini di oscuramento segna un passo decisivo verso una maggiore efficacia delle misure anti-pirateria.

Non meno rilevante è la possibilità, concessa ai provider, di sbloccare gli indirizzi IP bloccati da oltre sei mesi e che non contengono più contenuti illeciti. Questa misura risponde alle richieste degli operatori, che lamentavano i danni economici causati dai blocchi prolungati.

Per aumentare la capacità di monitoraggio, AGCOM ha aggiornato i requisiti tecnici della piattaforma Piracy Shield, ampliando il numero massimo di risorse bloccabili. Questo aggiornamento si rende necessario per gestire il crescente volume di contenuti illeciti, ora esteso a film, serie TV e altri contenuti live.

La fase di consultazione pubblica sarà avviata dopo la pubblicazione della delibera sul sito ufficiale di AGCOM. Sebbene le nuove misure possano rappresentare una svolta nella lotta alla pirateria, rimangono dubbi sulla loro applicabilità pratica, soprattutto nei confronti delle entità esterne al territorio italiano.