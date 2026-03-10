Aggiornamenti di sistema Google di marzo 2026: cosa cambia su Android, Wear OS e Google TV

Gli aggiornamenti di sistema Google di marzo 2026 portano una serie di miglioramenti che riguardano sicurezza, pagamenti digitali, giochi e stabilità dei dispositivi Android.

Come accade ogni mese, le novità arrivano attraverso diversi componenti del cosiddetto Google System, cioè l’insieme di servizi e app che Google aggiorna indipendentemente dalla versione del sistema operativo installata sul telefono.

Le novità toccano smartphone e tablet Android, ma anche dispositivi come Wear OS, Android TV, Google TV, Android Auto e persino alcune funzioni disponibili su PC. Non tutte le modifiche sono pensate per gli utenti finali: alcune riguardano soprattutto gli sviluppatori che creano applicazioni per l’ecosistema Android.

Accesso più semplice e gestione delle password

Tra le modifiche più visibili c’è un aggiornamento che riguarda l’autofill di Google. Il sistema ora lavora in modo più coordinato con il Credential Manager, lo strumento che gestisce password e accessi salvati.

In pratica Android evita che appaiano più finestre di accesso nello stesso momento quando si effettua il login in un’app o su un sito. Il risultato è un’esperienza più fluida quando si inseriscono credenziali o si salvano nuove password.

Migliorie per sicurezza e privacy

Nel pacchetto di marzo arrivano anche aggiornamenti per il sistema di sicurezza. Il servizio Find Hub, utilizzato per individuare dispositivi smarriti o rubati, riceve nuove opzioni di protezione.

Google ha inoltre introdotto miglioramenti generali ai servizi di gestione del sistema per rafforzare la privacy e la protezione dei dati sui diversi dispositivi compatibili.

Pagamenti digitali e portafoglio virtuale

Il sistema di pagamenti di Google continua a espandersi. Con questo aggiornamento cresce il supporto per le credenziali digitali all’interno di Wallet.

Sugli smartwatch con Wear OS arriva anche una novità pratica: sarà possibile pagare nei negozi direttamente dall’orologio senza dover aprire manualmente l’app del portafoglio digitale.

Per gli sviluppatori sono state aggiunte nuove funzioni che permettono alle app di integrare più facilmente pagamenti e servizi legati al wallet digitale.

Nuove funzioni per giochi e Play Store

Il Play Store riceve diversi aggiornamenti legati al mondo dei videogiochi. Una delle novità più interessanti riguarda la funzione PC Games on Play, che permette di scoprire e giocare ad alcuni titoli mobile anche su computer.

Arrivano anche miglioramenti alla wishlist dei giochi: ora è più semplice salvare i titoli preferiti e ricevere notifiche quando cambiano prezzo.

Gli aggiornamenti rendono inoltre più rapide le informazioni legate al profilo gamer, come le serie di attività o i risultati più recenti ottenuti nei giochi.

In alcuni casi sarà possibile acquistare un gioco una sola volta e usarlo su più dispositivi, come smartphone, tablet e PC.

Scoperta di contenuti e video nel Play Store

Google sta sperimentando anche nuovi modi per scoprire applicazioni e contenuti. Nelle pagine di alcune app comparirà una sezione dedicata ai video ufficiali in formato verticale.

Il sistema introduce inoltre suggerimenti di applicazioni basati su brevi video, un formato che ricorda sempre di più quello dei social network.

Infine vengono ampliati i contenuti consigliati all’interno dell’ecosistema Google, includendo anche film e serie TV nelle raccomandazioni multimediali.

Connessione tra dispositivi e stabilità

Una parte degli aggiornamenti riguarda la gestione tecnica del sistema. Google ha migliorato i servizi che gestiscono la connettività tra dispositivi, come smartphone, auto, smartwatch e TV.

Su alcuni telefoni Android arrivano anche miglioramenti alla stabilità generale del sistema, con l’obiettivo di ridurre piccoli errori o rallentamenti.

Come sempre, le funzioni presenti nelle note di rilascio non diventano disponibili per tutti nello stesso momento. Alcune novità vengono distribuite gradualmente e possono richiedere settimane o mesi prima di arrivare su tutti i dispositivi compatibili.