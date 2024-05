Aggiornamento Google Contatti: arrivano le notifiche direttamente sulla home

L’app Google Contatti si arricchisce di una nuova funzione: da oggi, è possibile avere un’anteprima delle notifiche di chiamate e messaggi direttamente sulla Home attraverso i widget dedicati. Introdotta recentemente, questa caratteristica introduce una notifica a campanella posizionata nell’angolo superiore destro del widget “Contatto singolo”. La novità non si limita all’estetica, ma include anche la possibilità di essere avvisati per chiamate non risposte e messaggi in arrivo, oltre a ricordare eventi personalizzati, presumibilmente compleanni e anniversari.

Più utile e immediato

Per utilizzare questa funzione bisogna innanzitutto sapere che funziona solo con la versione rettangolare verticale del widget, non con quella circolare o a forma di pillola. Per abilitare le notifiche, sarà necessario entrare nelle impostazioni del widget, autorizzare l’accesso alle conversazioni e dare ok le notifiche per l’applicazione Google Contacts. Nulla di più.

Questo aggiornamento di Google Contatti è molto comodo perché porta sulla schermata home una app di sistema, Conversazioni, rimasta praticamente invariata da Android 12. Inutile dire che ricevere notifiche in tempo reale attraverso il widget dedicato ad un singolo contatto è non solo più comodo ma anche più pratico ed immediato, senza quindi dover passare per i menù interni del telefono.

Vi ricordiamo che Google Contatti aveva già avuto con la versione 4.30 rilasciata da poco un cambiamento significativo, grazie al quale una nuova interfaccia semplificava di molto l’inserimento di tutte le informazioni di un contatto.

Questo aggiornamento verrà inserito nella versione 4.31 di Google Contatti gradualmente, il rollout sta avvenendo un po’ per volta, quindi è necessario pazientare un poco per provare le nuove funzionalità del widget di Google Contatti.