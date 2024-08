Airdrop Alert: via al giveaway gratis dei token del wallet Web3 Best Wallet

Il wallet crypto Best Wallet ($BEST), ha lanciato una campagna di airdrop. I partecipanti potranno guadagnare token completando missioni emozionanti e facili da seguire.

$BEST è ricco di vantaggi e utilità innovativi. Detenendo il token, gli utenti otterranno commissioni di transazione inferiori, accesso esclusivo alle prevendite dei partner, premi di staking aumentati e diritti di voto sulla governance del progetto.

L’ultimo punto è particolarmente importante. Mostra i vantaggi della tecnologia decentralizzata, consentendo ai possessori di token di indirizzare il progetto nella direzione che preferiscono.

Ottenere l’idoneità agli airdrop è facile e non costa un centesimo. Registrati sul sito Web Best Wallets e inizia a completare le missioni. Più missioni svolgi, più token $BEST riceverai.

Ricevi un compenso per il tuo tempo con i premi $BEST!

Guadagnare criptovalute gratis non è mai stato così facile.

Best Wallet è il wallet Web3 definitivo, con un’interfaccia intuitiva e supporto per una serie di criptovalute e app.

A complemento delle sue funzionalità principali, come l’acquisto, la vendita e lo scambio di criptovalute, Best Wallet offre innovazioni avanzate, tra cui un meccanismo di recupero del wallet decentralizzato e un aggregatore di prevendita per identificare i progetti imminenti più promettenti.

E permettici di ribadirlo, guadagnare token $BEST è semplice. Devi solo registrarti al sito Web e iniziare a completare le attività. Il costo è zero e il tempo richiesto è minimo.

Sono disponibili diverse missioni. Molti sono orientati a diffondere la voce del progetto condividendone i contenuti con gli amici e sui social media.

Le missioni non hanno vincoli di tempo, ma gli utenti guadagneranno punti extra completandole il giorno in cui vengono pubblicate. Trova queste missioni nella “sezione Missioni giornaliere” del sito web.

Alcune missioni prevedono anche il completamento di recensioni Best Wallet, sondaggi e valutazioni delle app in uscita.

Inoltre, gli utenti possono guadagnare una commissione del 10% su tutti i guadagni dei loro referral. Con Best Wallet, i tuoi sforzi danno i loro frutti!

Ciò non solo aumenta il potenziale di guadagno durante l’airdrop, ma contribuisce anche allo sviluppo sostenibile di $BEST e alla sua applicazione di valore.

Un altro modo in cui gli utenti possono generare punti è partecipare alle prevendite dei partner.

Mentre guadagnano punti airdrop, i partecipanti hanno diversi modi per guadagnare entrate aggiuntive.

Come partecipare al giveaway di $BEST airdrop

Partecipare alla prevendita è semplice: visita il sito di Best Wallet e registrati per iniziare.

I partecipanti possono tenere traccia della quantità di punti guadagnati nella classifica del miglior wallet.

Per ricevere gli ultimi aggiornamenti, segui Best Wallet su X o unisciti al suo canale su Discord.

Chi desidera partecipare all’airdrop può scaricare il wallet su App Store o Google Play Store.