AirPods Max (2025): nuovi colori, ma nessun nuovo update hardware

Nonostante l’aggiornamento di questa settimana per le AirPods Max, i fan della mela hanno espresso delusione per la mancanza di cambiamenti significativi con le cuffie over-ear.

AirPods Max: le novità

Le uniche due novità delle AirPods Max di “nuova generazione” includono una porta di ricarica USB-C al posto di Lightning e nuove opzioni di colore, tra cui Blu, Arancione, Viola, Midnight e Starlight. Le cuffie non hanno ricevuto il chip H2, introdotto con gli AirPods Pro 2 alcuni anni fa, il che significa che continueranno a non avere le funzionalità di Adaptive Audio e non ci sono miglioramenti nella cancellazione attiva del rumore. Se ricordate, la compagnia di Cupertino ha lanciato le suddette cuffie nel dicembre 2020, quindi hanno quasi quattro anni e continuano a utilizzare il chip H1 del 2019. Il nuovo modello può essere prenotato già da ora e sarà disponibile a partire da venerdì 20 settembre, con un prezzo negli Stati Uniti fissato a 549 dollari. Le cuffie over-ear concorrenti sono: le Sony XM5, le Sonos Ace e le Bose QuietComfort Ultra, giusto a titolo informativo.

Se invece le desiderate adesso e non date importanza alla porta di ricarica, vi ricordiamo che le AirPods Max si trovano su Amazon al prezzo speciale di 549,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Sono anche in offerta, quindi affrettatevi.

Questi cuffie over-ear offrono un suono ricco e dettagliato grazie ai loro driver ad alta fedeltà e alla cancellazione attiva del rumore, che elimina le distrazioni esterne e vi permette di immergervi completamente nella vostra musica. La qualità del suono è ulteriormente migliorata dalla modalità Trasparenza, che vi consente di rimanere consapevole dell’ambiente circostante senza compromettere l’esperienza di ascolto. Sono anche dotate di una costruzione premium, con materiali di alta qualità come l’alluminio anodizzato e i cuscinetti in memory foam, che garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, il design elegante e moderno le rende un accessorio alla moda che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit. Connettività facile e veloce grazie all’ecosistema Apple, un’autonomia lunga e una qualità costruttiva superiore fanno delle AirPods Max una scelta unica per i fan dell’azienda.