Al via la presale della nuova crypto chiamata The Meme Games (MGMES) - Sarà la meme coin ufficiale delle Olimpiadi?

Una nuova ICO crypto – The Meme Games (MGMES) – è ora live e sta diventando rapidamente virale. La nuova meme coin ha già raccolto 150.000 dollari nelle prime 24 ore dalla sua prevendita.

Questa forte domanda iniziale è indicativa di un elevato potenziale di rialzo, un sentimento che viene ripreso anche dai trader italiani che hanno esaminato il progetto.

Si prevede che la domanda e la FOMO per la meme coin continueranno ad aumentare, soprattutto perché il suo prezzo è destinato ad aumentare in poco più di un giorno.

The Meme Games: la crypto meme ufficiale per le Olimpiadi del 2024?

Circolano già voci secondo cui The Meme Games potrebbe essere la crypto meme ufficiale delle Olimpiadi del 2024. Se fosse vero, potrebbe diventare immediatamente una delle criptovalute più popolari sul mercato, considerando i milioni di spettatori dell’evento.

Anche senza di essa, questa nuova ICO crypto mira a diventare la prossima grande meme coin di GameFi, seguendo le orme di Hamster Kombat e Notcoin. Il suo gioco “P2E” combina lo spirito dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi con i meme, senza abbandonare la facilità con cui i principianti hanno reso Notcoin e Hamster Kombat il successo.

Tutti gli acquirenti in prevendita possono competere nei The Meme Games. Dopo ogni acquisto in ICO, gli investitori possono selezionare il proprio atleta per i giochi, tra cui Doge, Pepe, Brett, Turbo e WIF, che rappresentano rispettivamente il team americano, francese, tedesco, italiano e inglese.

Le regole del gioco sono semplici. Il vincitore di un evento sarà totalmente casuale. Un investitore riceverà un bonus del 25% sul proprio investimento in prevendita, a condizione che lo sfidante abbia vinto l’evento. Molto semplicemente, avranno una possibilità su cinque di vincere la medaglia d’oro.

I giocatori possono competere quante volte vogliono acquistando più token MGMES. Poiché non esiste un importo minimo di buy-in, una strategia migliore per i giocatori sarebbe quella di effettuare i propri acquisti in porzioni multiple e più piccole, massimizzando così le probabilità di vincita.

Guadagna oltre il 2000% di APY con lo staking di MGMES

Gli acquirenti in prevendita anticipata hanno in serbo molto di più del semplice bonus del 25%, grazie allo staking pool di The Meme Games.

Gli acquirenti che scelgono di investire oggi le loro partecipazioni possono guadagnare una percentuale di rendimento superiore al 2300%.

Tuttavia, si prevede che il tasso di ricompensa diminuirà nei prossimi giorni, favorendo enormemente i primi acquirenti in prevendita.

Secondo la tokenomics del progetto, un significativo 10% della fornitura di token verrà utilizzato per lo staking dei premi, mentre un altro 9,3% sarà assegnato alle vincite bonus.

Per gli early adopter, il 38% dei token verrà distribuito durante la prevendita.

In particolare, non esiste alcuna allocazione separata per il team di sviluppatori o per qualsiasi vendita privata, il che riduce significativamente il rischio di qualsiasi azione di prezzo rugpull o pump-and-dump.

Per alleviare ulteriormente eventuali problemi di sicurezza, il contratto intelligente MGMES è stato controllato e verificato (qui l’audit dello smart contract di MGMES).

Previsione dei prezzi di The Meme Games: quanto può arrivare in alto questo token?

Come accennato in precedenza, i trader sono già impressionati dal potenziale di rialzo di MGMES, in parte a causa della sua domanda di prevendita anticipata. Alcuni degli esperti che hanno esaminato il progetto hanno addirittura accennato alla possibilità di rendimenti da 10x a 100x.

Ci sono diverse ragioni per l’ottimismo che circonda questo nuovo ICO crypto. Ad esempio, il lancio sui DEX è previsto per il 10 settembre, molto probabilmente nel bel mezzo di un mercato rialzista.

Per ulteriori informazioni basta seguire il progetto su X e su Telegram.