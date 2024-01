Alexa, GPS, SpO2 e bel DESIGN: Amazfit GTS 2 Mini CROLLA a 80€

Vedendo le qualità e la scheda tecnica dello smartwatch Amazfit GTS 2 Mini viene da chiedersi perché bisognerebbe spendere centinaia di euro per un wearable con le stesse funzionalità, a maggior ragione oggi che lo puoi acquistare su Amazon a un prezzo ancora più conveniente del solito.

Infatti, sfruttando il coupon del 10% disponibile nella pagina di acquisto, il wearable del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra ridicola di 80€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartwatch super economico Amazfit GTS 2 Mini costa pochissimo su Amazon

Amazfit GTS 2 Mini ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartwatch moderno: monta un bel pannello AMOLED da 1.55 pollici con cui controllare facilmente l’interfaccia; integra un modulo GPS per il tracciamento della posizione all’aperto; è alimentato da una batteria che ti accompagna facilmente per ben 14 giorni consecutivi; ed è anche realizzato con materiali che ti assicurano la piena resistenza ai liquidi fino a 50 metri di profondità.

Come se non bastasse, lo smartwatch di Amazfit registra 24/7 i valori del battito cardiaco e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), ma è anche un eccellente fitness tracker in quanto traccia fino a 68 modalità sportive all’aperto e al chiuso.

Inutile guardarsi attorno alla ricerca di una migliore occasione per acquistare il wearable Amazfit, oggi il prezzo più conveniente è su Amazon grazie al coupon del 10% disponibile nella pagina di acquisto; mettilo subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.